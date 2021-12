Singen/Konstanz vor 51 Minuten

Er soll Messerstecher angestiftet haben – und gesteht reumütig. Erster Prozesstag gegen mutmaßliches Familienoberhaupt

Wenige Wochen nach dem Urteil in Stuttgart-Stammheim muss sich der mögliche Anstifter der Messerstecher vor dem Landgericht in Konstanz verantworten – und erlaubt einen Einblick in das Leben der verfeindeten Großfamilien. Deren Auseinandersetzung gipfelte vor einem Jahr mit einer Messerattacke in Singen, welche der angeklagte Anstifter sehr bereue. Nach einem Verständigungsgespräch steht schon fest, wie lange der Mann in Haft kommen könnte.