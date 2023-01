Ein bereits in der Silvesternacht beschädigten Zigarettenautomaten wurde laut Polizei durch unbekannte Jugendliche in der Nacht auf Mittwoch an der Feldbergstraße gesprengt. Die Jugendlichen hätten den bereits am Boden liegenden Zigarettenautomat derart mit Böllern bearbeitet, dass das Gehäuse durch die Explosion schließlich so stark beschädigt wurde, dass Zigaretten hätten entnommen werden können. Anschließend seien die jungen Männer in Richtung Waldgebiet geflüchtet.

Ob die Täter Zigaretten entwenden konnten, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Sicher sei aber, dass eine Herausnahme des im Automaten befindlichen Bargeldes nicht möglich gewesen sei.

Die beiden Jugendlichen werden von Zeugen laut Polizei als etwa 16 bis 19 Jahre alt beschrieben. Einer habe eine blaue Hose und eine schwarz-glänzende Lederjacke getragen, der andere eine schwarze Hose, einen schwarzen Hoodie und dunkles Haar. Das Polizeirevier Singen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an die Polizei, Telefon (0 77 31) 88 80.