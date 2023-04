Singen/Itzehoe vor 1 Stunde

Er erschoss sie auf offener Straße – Mammut-Prozess gegen Ehemann startet nächsten Freitag

Sie wollte in Singen neu anfangen, dann musste sie an die Nordsee flüchten. Doch er fand sie. Der Prozessauftakt in Itzehoe wird mit Spannung erwartet. Angesetzt sind 17 Prozesstage.