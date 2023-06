Eigentlich sollte der Barde schon im Herbst 2022 beim Singener Seniorentag auftreten, doch eine Corona-Erkrankung des inzwischen 76-Jährigen hat dies damals verhindert. Somit war dieser Auftritt im Wichernsaal der Ersatztermin für das ausgefallene Konzert, das unter dem Motto „Liebeslieder“ stand, war von Martin Burmeister, der unter anderem für das Seniorenbüro zuständig ist, zu erfahren.

Die Liebe, das wohl meist besungene Thema in der populären Musik, ist schon auf vielfältige Weise betrachtet und besungen worden. Jeder, so die einführenden Worte von Dieter Huthmacher, verstehe etwas anderes darunter, und deshalb sei es auch kein Wunder, dass man sie so selten finde. Seine Lieder sind meist zart und einfühlsam und die Texte, obwohl er eine einfache Sprache verwendet, oft hintergründig. In klassischer Liedermacher-Manier begleitet er sich auf der Gitarre und wird zudem vom Pianisten Holger Engel unterstützt, der bei den Refrains auch die zweite Stimme singt.

Nun, im fortgeschrittenen Alter, sei er entspannter, lockerer geworden und ihm falle es nun leichter, die Inhalte auf den Punkt zu bringen. So singt er: „Erste Liebe, erstes Leid, einer längst vergang‘nen Zeit, späte Liebe, spätes Glück, kehrt ein früh‘rer Traum zurück.“ Sehr ergreifend ist seine liebevolle Erinnerung an den Großvater: „Deine Geschichten, die ich in mir trag, begleiten mich seit Jahr und Tag.“ Dieter Huthmacher kann auf eine lange Karriere zurückblicken, erst als Grafiker, dann als Teil des Gesangsduos „Die Huthmachers“ zusammen mit seiner damaligen Ehefrau Karin Oehler. Später dann feiert er Erfolge als Mundartkabarettist und Sänger. Seine lakonische musikalische Verarbeitung dazu lautet: „Alles kommt, alles geht, und wieder Neues dann entsteht.“ Zum Schluss gibt er noch eine Zugabe, auch zum Thema Optimismus im Alter, die von Melancholie durchsetzt ist: „Alles was ist, alles wird gut. Alles braucht Zeit, wie Ebbe und Flut. Alles was war, ist nicht mehr wie‘s war. Alles ist anders, alles ist klar.“