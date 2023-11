Wird er nun asphaltiert oder nicht? Das kurze Stück Radweg am Aachufer zwischen Schlachthausstraße und Homberger Straße bewegte auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Stadtplanung, Bauen und Umwelt (SBU) die Gemüter. Schon seit einiger Zeit wird darüber diskutiert, ob das 570 Meter lange Radwegstück asphaltiert werden soll – nicht nur in den städtischen Gremien, sondern auch in der Stadt. Nun steht fest: Die Diskussionen können noch ein wenig weitergehen. Der SBU-Ausschuss verwies die Angelegenheit zur Entscheidung an den gesamten Gemeinderat.

Beantragt hatte das Grünen-Stadtrat Dietrich Bubeck: „Die Rückmeldungen zeigen, dass dieser Weg vielen Singenern sehr wichtig ist.“ Deshalb sollte die Entscheidung im Gemeinderat fallen. Diese Überweisung an den Gemeinderat ist so selten, dass auf der Verwaltungsbank die Hauptsatzung zurate gezogen wurde, um festzustellen, welche Bedingungen dafür gelten. Dort ist festgehalten: Ein Viertel der Ausschussmitglieder muss dafür sein, was in diesem Fall drei Personen bedeutet hätte.

Hier soll asphaltiert werden

Vier Personen waren am Ende von Bubecks Antrag überzeugt, weshalb nun der Gemeinderat am kommenden Dienstag, 28. November, abstimmen soll – oder erst im Dezember, sollte den Räten die Vorbereitungszeit zu knapp sein, weil man die vorgesehenen fünf Tage nicht einhalten konnte, sagte Oberbürgermeister Bernd Häusler.

Zuvor hatte die Verwaltung um Zustimmung zur Asphaltierung geworben. Es gebe ohnehin eine starke Verdichtung im Untergrund des Weges, sagte Häusler. Und der Asphalt werde mit kleinen Maschinen eingebracht, die keinen Schaden an den Bäumen verursachen würden.

Ekkehard Sigg, Abteilungsleiter Straßenbau der Stadtverwaltung, wies darauf hin, dass schon dicke Schichten aus Schotter und Kies unter dem Weg liegen. Laut der Sitzungsvorlage sollen diese den Asphalt tragen. Und demnach erhoffe man sich weniger Pflegeaufwand, weniger Einsatz von Streusalz und mehr Radverkehr auch an Regen- und Schneetagen, weil die Fahrt auf Asphalt dann angenehmer sei.

Auch in der Stadtverwaltung sind nicht alle für den Asphalt

Andere Abteilungen der Stadtverwaltung sahen die Sache kritischer. Heike Beermann-Landry schreibt in einer Stellungnahme der Abteilung Grün und Gewässer, die der Vorlage beiliegt, die Asphaltierung sei „ein massiver Rückschritt im Bereich der städtischen Bemühungen, die Klimawandelfolgen abzumildern“. Und die Stabstelle Klimaschutz und Klimaanpassung stellt fest, dass die Asphaltierung den Klimazielen der Stadt nicht entspreche.

Im Ausschuss wurden die bekannten Argumente ausgetauscht. Bäume und Sträucher kämen zu Schaden (Silke Stockebrand, SÖS), es gebe Nebenrouten, etwa an der Rielasinger Straße (Bubeck), hieß es auf der Seite der Kritiker.

Bei den Befürwortern hieß es, der Asphalt bringe keine entscheidende ökologische Verschlechterung, aber man könne im Winter besser darauf fahren (Hans-Peter Storz, SPD), das Argument mit den Baumschäden habe man beim Ortstermin widerlegt (Markus Weber, Neue Linie), der Unterhalt werde langfristig günstiger (Kirsten Brößke, FDP, und Klaus Niederberger, CDU), die Argumente für den Radverkehr überwögen den Eingriff in die Natur (Walafried Schrott, SPD). Nun muss demnächst also der Gemeinderat ran.