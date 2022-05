Gut verpackt in Plastikfolie ist kaum zu erahnen, was sich darunter verbirgt. Dann fallen die Hüllen und ein Schmunzeln zieht sich durch die Reihen der zahlreichen Zuschauer auf dem Herz-Jesu-Platz in Singen: Die Marktwieber des Künstlers Gero Hellmuth haben ihren Platz eingenommen. Möglich wurden die beiden Bronzeplastiken durch 55 Bürger, die fast 50.000 Euro für die Herstellungskosten aufgebracht haben.

„Sie werden sehen, es hat sich gelohnt“, dankte Stephan Glunk als Motor der Spendenaktion in seiner Begrüßung den Einzelspendern, Stiftungen und Firmen. Gero Hellmuth wollte den leeren Herz-Jesu-Platz mit zwei Skulpturen aufwerten und hatte sich zuerst an die Stadt gewandt.

Der Hund muss pinkeln

Oberbürgermeister Bernd Häusler erinnert sich an die Diskussionen im Gemeinderat: „Der sagte Ja, aber das Geld muss er selber suchen“ sei die Meinung gewesen. Der Rat habe die Skulpturen als eine Bereicherung des Platzes gesehen, aber nur der Aufstellung durch die technischen Dienste zugestimmt.

Was genau die Marktwieber bewegt, bleibt dem Betrachter überlassen. Mit wütendem Gesichtsausdruck weist die eine aufgebracht in eine Richtung, die andere weicht erschrocken zurück und hält schützend ihren kleinen Hund im Arm. OB Häusler hatte schon erwähnt, dass Hellmuth bei der Vorstellung darauf bestanden hatte, dass „der Hund auch pinkeln muss.“ Das tut er jetzt auch, in Intervallen lässt der Mops Wasser ab.

55 Bürger haben gespendet

Respekt und friedliches Miteinander sind auch Thema der Bürgerstiftung Singen, die sich maßgeblich für die Abwicklung des Kunstprojektes einsetzte. „Und erst recht, wenn 55 Leute spenden“, hob Vorstand Martin Spitznagel hervor. Darüber hinaus hat die Bürgerstiftung die Marktwieber und eine dazugehörige Bronzetafel von der ausführenden Kunstgießerei erworben und beides der Stadt zum Geschenk gemacht. Gero Hellmuth dankte allen Spendern und an der Umsetzung Beteiligten, denn wie er sagte: „Bei der Stadt bin ich auf offene Ohren gestoßen, aber auf geschlossene Kassen.“ Zur fröhlichen Stimmung trug auch ein Ensemble des Blasorchesters der Stadt Singen bei.