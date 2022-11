„Dass die Färbe noch ganz gut durch die Corona-Lockdowns und die ganzen Beschränkungen der letzten zweieinhalb Jahren gekommen ist, liegt an den guten Schauspielern und am guten Programm während dieser Zeit, aber auch an der Unterstützung durch den Förderverein“, betonte Veronika Netzhammer als Vorsitzende des Färbe-Fördervereins zur Eröffnung der Jahreshauptversammlung in der Färbe. Ihre Bilanz – wie es in einer Pressemitteilung der Färbe heißt: Das Theater stehe auch nach der Corona-Krise gut da.

Basilika als Spielort nicht beheizbar

Mit garantierten 10.000 Euro unterstützt der Förderverein das Theater jährlich, so Kassier Jens Heinert. Stabile Mitgliederzahlen von rund 220 zahlenden Förderern kann er vorweisen. „Durch den Verein hatten wir einen sehr starken Rückhalt und diesen braucht ein Theater“, so Färbe-Prinzipalin Cornelia Hentschel in der Pressemitteilung. Viele Mitglieder hätten auch mit Spenden ihre persönliche Solidarität deutlich gemacht.

Leider habe nun die Energiekrise direkte Auswirkungen: Das Theater werde deshalb den kommenden Winter über nicht in der Basilika spielen können, weil das energetisch derzeit nicht vertretbar ist.

Der alte und neue Vorstand: So wurde gewählt

Hauptpunkt der Tagesordnung war die Wahl eines neuen Vorstands nach Ablauf der Amtsperiode. Veronika Netzhammer wurde in ihrem Amt ebenso bestätigt wie ihr Stellvertreter Dieter Rühland und Schatzmeister Jens Heinert. Ines Kuhlicke hat als neue Leiterin der Färbe-Ballettschule – wie es in der Pressemitteilung heißt – ihr Amt als Schriftführerin abgegeben, Stefan Wallraven wird übernehmen.

Als Beisitzer wurden Bernd Häusler, Alfred Mutter, Harald Fahr, Tomas Pfeiffer, Stephan Glunk und Silke Scheufele bestätigt, neu in den Beirat wurden Cornelia Hentschel und Tobias Herrmann gewählt, auch Ines Kuhlicke rückt in dieses Gremium nach.

Darüber hinaus sind aktuell die Gemeinderatsmitglieder Angelika Berner-Assfalg, Gabriele Eckert, Peter Hänssler, Isabelle Büren-Brauch, Michael Burzinski, Marion Czajor und Birgit Kloos in den Vereinsvorstand delegiert.

Abschied von Hans-Peter Jehle

Verabschiedet von der Versammlung wurde Hans-Peter Jehle als „ziemlich langes“ Vorstandsmitglied. Für die Kassenprüfung sind Christa Koppenhagen und Thomas Hertrich verantwortlich.

Das Ensemble Elmar F. Kühling, Bianca Wächter, Ralf Beckord, Fionn Stacey, Daniel Leers, Alexandra Born (v.l.) im aktuellen Stück. | Bild: Färbe-Theater

Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler betonte laut Pressemitteilung, dass die Stadt sich zur respektablen Kulturstadt entwickelt habe, die mit der Färbe einen sehr großen Schatz besitze. Insgesamt seien die Rahmenbedingungen aktuell finanziell eng gestrickt, den Plan des stadtgeschichtlichen Museums für die Zeit von 1850 bis heute verfolge man indes weiter. Man wolle ein Planungsbüro beauftragen, das Konzept für ein Museum mit „Blick in die Zukunft“ zu entwickeln.