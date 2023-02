Ebenso viele offenen Fragen, wie offene und aufgebrochene Türen beschäftigen die Ermittler des Polizeireviers in Singen, nachdem übers Wochenende Unbekannte in die Lagerräume eines Fleischgroßhandels an der Holzeckstraße in Singen eingedrungen sind. Die Einbrecher sollen zwischen Freitagabend, 17.30 Uhr, und Sonntagvormittag, 12 Uhr, über eine Schiebetür in das Gebäude gelangt sein. So konnten sie sich Zutritt zum Trockenlager des Betriebs verschaffen. Dort wurde die Tür zum Kühlraum aufgebrochen.

Was die Täter gesucht haben und was bei dem Einbruch entwendet wurde, ist laut Polizei noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei vermutet, dass die Täter das Gebäude auf demselben Weg verlassen haben, wie sie auch hineingekommen sind.

Das Polizeirevier Singen hat die Ermittlungen übernommen und bittet, wie es im Polizeibericht heißt, Zeugen um Hinweise an das Polizeirevier Singen, Telefon 07731 8880.