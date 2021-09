Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie mussten die Kessel der Museumslokomotiven in diesem Jahr bisher kalt bleiben. Nun können sich die Freunde historischer Schienenfahrzeuge freuen: Der Verein zur Erhaltung der Eisenbahnlinie Etzwilen-Singen (VES) hat für die Sonntage 5. September und 3. Oktober Sonderfahrten der Museumsbahn angekündigt.

Zum Einsatz kommt laut Mitteilung des Vereins dabei eine ganz besondere Rarität, die Dampflok 527596 der Eisenbahnfreunde Zollernbahn vom Vereins-Betriebswerk Rottweil. Es ist eine sechsachsige Güterzuglok mit fünf gekuppelten Treibrädern, die als sogenannte Kriegslok 1944 gebaut wurde. Ab 1942 wurden bis zum Kriegsende 7000 Lokomotiven, und nach dem Krieg noch 700 dieses vereinfachten, aber robusten Loktyps gebaut.

Erste Fahrt ab Singen um 9 Uhr

Die Museumsbahn kann seit 16. August 2020 in den Bahnhof Singen einfahren. Zuvor war der Bahnhof Arlen-Rielasingen die Endstation der Fahrten, die von Stein am Rhein ausgingen. Eine Neuerung im aktuellen Jahr ist laut Mitteilung, dass die Fahrten nun nicht mehr von Stein am Rhein ausgehen, sondern von Etzwilen über Hemishofen, Ramsen, Rielasingen nach Singen führen.

Die Museumsbahn fährt an den beiden Sonntagen jeweils um 9 Uhr, 12.15 und 16.15 Uhr vom Bahnhof Singen ab. Die Abfahrtszeiten ab Bahnhof Etzwilen sind entsprechend 10.30, 14.30 Uhr und 17.30 Uhr. Die Fahrzeit mit dem historischen Zug beträgt rund eine Stunde. Von 12.45 bis 13.45 Uhr gibt es im Bahnhof Ramsen einen einstündigen Aufenthalt – genug Zeit für die Fahrgäste, sich zu verpflegen, der Bekohlung und dem Wasserfassen der Dampflok zuzusehen und sich mit Eisenbahnfreunden zu unterhalten.

Der Verein weist darauf hin, dass für die Einhaltung des Fahrplans keine Gewähr besteht. Sollte die Dampflok aus irgendwelchen Gründen nicht eingesetzt werden können, dann wird der Zug von einer Diesellok gezogen. Weitere Informationen zum Verein, zu den Dampfbahnfahrten und zum genauen Fahrplan gibt es hier.