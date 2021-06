Am Samstag wird in der Hegau Straße wieder der rote Teppich ausgerollt. Vor dem Schuhhaus Franco Bonoldi wird von 11 bis 13.30 Uhr die Hans Wöhrle Combo spielen. Damit kehrt noch mehr Leben wieder in die Stadt zurück.

Erstmalig seit dem Sommer 2019 wird es nun also wieder stationäre Musik in der Singener Innenstadt geben. Das Konzert, das im Rahmen der Aktion „Neustart Innenstadt/Handel“ stattfindet, wird auch unterstützt von Falk Wöhrle (Schuhhäuser Wöhrle), Oxana Matz vom Café Matzi‘s sowie Luciano Bennardo (Restaurant Da Bennardo).

Aufgrund der niedrigen Inzidenzzahlen ermöglicht das Ordnungsamt der Stadt Singen erstmalig seit Beginn der Corona-Pandemie diese musikalische Aufführung in der Singener City als Testmodellprojekt. Die Besucher werden gebeten, aus Eigenverantwortung den notwendigen Abstand zu halten und bei Nichteinhaltung des Abstands Maske zu tragen. Das Ordnungsamt wird vor Ort sein.

Am Samstag wird der rote Teppich wieder in der Hegaustraße ausgerollt. Auf viele Zuhörer freuen sich (von links) Luciano Bennardo, Falk Wöhrle und Matz Oxana sowie vorn mit der Gitarre Hans Wöhrle, der mit zwei weiteren Musikern spielen wird. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

„Wir freuen uns auf ganz viele Zuhörer“, so Hans Wöhrle. Zusammen mit den Musikern Christian Albert und Carlos Magni spielt er bekannte Hits vor allem aus den 1950-ger und 1960-ger Jahren, ganz nach dem Motto „summer in the city“ (Sommer in der Stadt).