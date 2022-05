Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat nach zwei Jahren Pause wieder zum Tag der Arbeit in Singen eingeladen, federführend organisiert von der IG Metall. Die Feier fand zum ersten Mal auf dem Herz-Jesu-Platz statt. Das funktioniere gut, sagte Frederic Striegler, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall in Singen. Zuletzt war der Ort für die Feier die Scheffelhalle gewesen, die im November 2020 abgebrannt war. Nun fand die Feier der Arbeiterschaft direkt neben der Kirche statt, sodass der Weg kürzer war als früher. Dafür entfiel allerdings auch der Aufzug von der Kirche zur Scheffelhalle. Präsent waren neben dem DGB und einigen Akteuren aus der Kommunal- und Bundespolitik auch SPD und Grüne sowie die Organisation Amnesty International mit eigenen Ständen.

Der Krieg in der Ukraine beschäftigte die meisten Redner, die auf der Bühne auftraten. Hauptrednerin war Yvonne Möller, Tarifsekretärin der IG Metall Baden-Württemberg. Sie signalisierte Unterstützung der Gewerkschaften für die Sanktionen gegen die russische Regierung. Angesichts stark steigender Preise forderte sie aber auch eine befristete Senkung der Stromsteuer und anderer Steuern auf Energie. Und die IG Metall stehe auch an der Seite von Verdi in der Tarifrunde für den Sozial- und Erziehungsdienst. Die eigene Tarifrunde der IG Metall beginne im Herbst, so Möller.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Lina Seitzl sicherte in ihrem Grußwort Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine zu. Auch Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler zeigte sich froh, dass es wieder eine Maifeier gab. Nach dem politischen Teil ging die Maifeier als „Familienfest mit politischer Botschaft“ weiter, wie Striegler es charakterisierte.