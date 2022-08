Schaffhausen vor 1 Stunde

Jetzt lässt Schaffhausen wieder von sich hören: So war Stars in Town mit Snow Patrol und Tom Walker

5500 Menschen feierten den Auftakt von Stars in Town in Schaffhausen mit drei Bands: Snow Patrol, Tom Walker und The Gardener and the Tree. Alle punkteten mit selbstgeschriebenen Liedern und beeindruckenden Stimmen.