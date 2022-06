Vor Monaten wären 1,88 Euro für den Liter Super E5 noch viel gewesen, jetzt ist das günstig: Ein Besuch diverser Tankstellen in Singen und Hegau zeigt den Effekt des Tankrabatts. Und der fällt mancherorts deutlich aus.

30 Cent sollte der Liter Benzin ab 1. Juni günstiger sein – auch wenn in den Tagen zuvor schon gewarnt wurde, dass sich der Tankrabatt womöglich nicht gleich am ersten Tag bemerkbar machen wird. Doch wie haben sich die Preise in Singen und dem