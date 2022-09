Singen/Hegau vor 59 Minuten

Ende des Tankrabatts treibt Kunden an Zapfsäulen – am Tag danach steigen Preise im Lauf der Zeit

Am letzten Tag des Tankrabatts herrscht in Singen viel Betrieb, von Schlangen und sogar Polizeieinsatz ist die Rede. Was Betreiber und Kunden von der Steuererleichterung halten und wie sie ihrem Ende entgegenblicken.