Ist Religion egal oder etwa doch nicht? Eine diskussionswürdige Frage, mit der sich eine Reihe von Pädagogen im Singener Bildungszentrum auseinandergesetzt hat. Dort empfing die Medienstellenleiterin Irmgard Sauter die geladenen Gäste im Schulsaal zu einer Gesprächsrunde. Religionslehrkräfte aus verschiedenen Schulen, aber auch Pastoralreferenten und Politiker waren mit von der Partie.

Der Hegauer Schuldekan Thomas Kirchberg trat als Veranstalter auf und eröffnete die Gesprächsrunde mit der Frage, was den verschiedenen Pädagogen Freude am Religionsunterricht mache. Hierauf erhielt er vom SPD-Landtagsabgeordneten Hans-Peter Storz die Antwort, es täte gut, Schülern ein Wertekonzept und die Frage nach dem Sinn des Lebens näherzubringen. Die Schule sei ein wichtiger Ort, um Glauben zu vermitteln.

Dem Religionslehrer Frank Stetter zufolge würden die Schüler zudem lernen, „mit der Umwelt in Resonanz zu kommen“. Referentin Regine Born konnte bereits positive Auswirkungen des Religionsunterrichts beobachten: Ihre Grundschüler würden auf dem Pausenhof ständig Lieder aus dem Unterricht singen und so bemerken, dass Religion etwas mit dem Leben zu tun habe.

Was sind Probleme?

Kirchberg ging über zu den Problemen und wollte von seinen Gesprächspartnern erfahren, was deren Sorgen in Bezug auf den Religionsunterricht seien. Es gäbe heutzutage nur noch wenige, die Theologie auf Lehramt studieren wollen, so Werkrealschullehrerin Brenda Willmann. Weiteren Antworten war zu entnehmen, dass viele Kinder einfach keine Freude daran hätten, da der äußere Rahmen und die Organisation dies nicht zuließen – vieles sei also strukturell bedingt. Auch die Unterteilung in Konfessionen erschwere das Ganze enorm.

Laut Hans-Peter Storz sei es aber wichtig, die Vielfalt von Religionen kennenzulernen und zu verstehen. „Religion heißt ja nicht nur, das Vaterunser auswendig zu lernen“, fügt er hinzu.

Was ist wichtig?

Die abschließende Frage des Moderierenden lautete: „Was ist Ihnen wichtig am Religionsunterricht?“ Brenda Willmann sprach hier sofort den Begriff „Korrelationsdidaktik“ an: Schüler sollten Perspektiven kennenlernen, beurteilen und vertreten können. Junge Menschen könnten beziehungsfähiger werden, setzte Stetter den Gedankengang fort. Referentin Born sei es vor allem wichtig, biblische Lebensgeschichten näherzubringen.

Als Lehrmittel würden hierzu die sogenannten „Sketchnotes“ recht gut dienen. Diese seien visuelle Notizen, die das Evangelium ansprechend übermitteln und zudem den spaßigen Umgang mit Sprache und Bildern fördern würden.

Zu diesem speziellen Thema fand im Anschluss eine Fortbildung für interessierte kirchliche und staatliche Lehrkräfte statt. Regine Born leitete den Workshop. Veranstalter war das Schuldekanat Hegau und die Religionspädagogische Medienstelle Singen im Zusammenhang mit der Kampagne „Alles andere als egal?“, die ebendiese Bedeutung von Religionsunterricht thematisiert.