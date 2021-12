von Nicola Westphal

Ihre Stimme ist leise, etwas heiser. Manches, was sie sagt, klingt etwas verwaschen. Trotzdem gelingt es ihr, Menschen eine Stimme zu geben – und ein Gehör!

Ella von Briel setzt sich dafür ein, dass Menschen lernen, mit Schwerhörigkeit umzugehen. „Für mich sind Selbsthilfegruppen neben professionellen Hilfsangeboten von entscheidender Bedeutung“, betont sie. „Denn sie bieten die Möglichkeiten zur barrierefreien Kommunikation.“

Selbst betroffen

„Ich höre nicht schlecht, die anderen reden so leise“, ist einer der Sätze, die Ella von Briel von hörgeschädigten Menschen oft höre. Die in Orsingen-Nenzingen lebende Frau weiß, wovon sie spricht, denn seit ihrer Kindheit ist sie selbst schwerhörig. Die Ursache dafür war eine schwere Mittelohrentzündung, die im Alter von fünf Jahren auftrat.

Diagnostiziert wurde die hochgradige Schwerhörigkeit auf dem rechten Ohr und eine fast gänzliche Taubheit auf dem linken Ohr, jedoch erst viele Jahre später. „Als Jugendliche wurde ich sogar als arrogant bezeichnet oder beschimpft. Der Grund dafür war, dass ich auf Ansprache oder Zurufe nicht reagierte – nicht aus Arroganz, sondern deshalb, weil ich nicht hören konnte“, erinnert sich die 73-Jährige.

Selbsthilfegruppen werden zum neuen Lebensinhalt

Als sie 50 Jahre alt war, verlor Ella von Briel betriebsbedingt ihre Arbeitsstelle. Statt zu klagen, schöpfte sie positive Energie. Sie sagt: „Ich suchte nach einem neuen Lebensinhalt, und nachdem ich schon vier Jahre lang Mitglied in der Selbsthilfegruppe für Hörgeschädigte und Ertaubte in Überlingen war, entschloss ich mich, selbst eine Gruppe aufzubauen.“

Das tat sie, und zwar in Singen. Die Gruppe konnte in diesem Jahr ihr 25-järhiges Bestehen feiern. Die engagierte Frau initiierte weitere Gruppen in Stockach und Konstanz. Später kam dann noch eine in Radolfzell dazu.

Tinnitus als ständiger Begleiter

Seit fast 25 Jahren leidet Ella von Briel zudem an einem Tinnitus. Ein Tinnitus, das sind Ohrengeräusche, die sich unterschiedlich äußern können. Sie werden mal als leiser, mal lauter wahrgenommen. Ella von Briels Tinnitus-Geräusch klingt wie das Rauschen eines Wasserfalls. „Mein Tinnitus ist mein ständiger, unsichtbarer Begleiter“, sagt sie.

„Wenn er lauter wird, dann ermahnt er mich, mich nicht zu übernehmen, sondern mich wieder etwas zurückzunehmen.“ Etwa jeder zehnte Bundesbürger leidet an dieser Krankheit. Für Ella von Briel ein Grund, eine weitere Selbsthilfegruppe zu gründen.

Lernen, mit den Geräuschen umzugehen

Um all ihren Gruppen fachlich fundierte Auskünfte erteilen und sie möglichst gut begleiten zu können, absolvierte von Briel eine Vielzahl von Aus- und Weiterbildungskursen. Sie weiß, dass es kaum eine Chance gibt, den Tinnitus wieder loszuwerden, jedoch kann man die Symptome lindern und lernen, damit zu leben.

So können Momente der Ruhe, bestenfalls mit Spaziergängen in der Natur, die Ohrgeräusche ein wenig mildern. Nach und nach baute sie ein Netzwerk auf und gründete mit Mitstreitern das Selbsthilfe-Netzwerk „Kommit“, das sich mittlerweile auch überregional etablieren konnte.

Eine Chance, sein Leid zu teilen

Das Credo der Selbsthilfegruppen lautet: „Nimm deine Behinderung selbst in die Hand, lerne, damit fertig zu werden!“ Es sei die Kombination aus vertrauensvollem Austausch, die Möglichkeit, sich Gleichgesinnten mitteilen zu können und „sein Leid zu teilen“, was die Mitglieder der Selbsthilfegruppen am meisten schätzen, berichtet sie.

Eine besondere Herausforderung sei momentan die Maskenpflicht. Von den Lippen zu lesen, ist nämlich neben der Gebärdensprache ein wichtiger Bestandteil der Verständigung.

Zur Person Ella von Briel wurde 1948 als Zwilling in Duchtlingen geboren und lebt seit 1972 Jahren in Orsingen. Im Jahr 1963 absolvierte sie die Grundausbildung in Erster Hilfe beim DRK. Bis heute erwarb sie eine Vielzahl von Zertifikaten für Aus- und Weiterbildungen. Sie engagiert sich ehrenamtlich – vor allem für Hörgeschädigte und Tinnitusbetroffene. Ihre Arbeit findet über die Region hinaus Anerkennung. Infos zu den Selbsthilfegruppen bei Ella von Briel, telefonisch unter (07774) 70 36 oder mobil unter (0176) 78 61 92 49.

Auf die Frage, was sie sich für ihre Arbeit wünscht, antwortet von Briel: „Es wäre schön, wenn auch auf politischer Ebene etwas auf den Weg gebracht werden würde. Es kann nicht sein, dass Betroffene alle einzeln ihre Informationen mühsam zusammensuchen müssen. Eine Mappe mit allen Daten und Fakten, mit Rechten und wo man was beantragen kann und Hilfe in seiner Region findet, wäre ein Anfang.“