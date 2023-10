Theater in all seinen Facetten und an verschiedenen Orten aufgeführt: Unter diesem Motto steht auch die siebte Auflage der Singener Theaternacht am 17. November. Elf Ensembles präsentieren ab 17 Uhr Auszüge aus aktuellen Stücken sowie eigens für diesen Abend arrangierte Inszenierungen.

An sieben Spielstätten ist dabei bis 23 Uhr von Improvisationstheater bis zu Tanz ein vielfältiges Programm geboten. Nach der Eröffnung im Hegau-Gymnasium finden zeitversetzt 45 Aufführungen von 15 bis maximal 30 Minuten Dauer statt.

Dadurch ist es den Zuschauern und Zuschauerinnen möglich, von einer Inszenierung zur nächsten zu wandern. „Durch die nahe beieinanderliegenden Spielorte kann man einen Spaziergang durch die Nacht machen“, sagte Oberbürgermeister Bernd Häusler und wies bei der Vorstellung des Programms darauf hin, dass in der Gems und der Färbe auch für Bewirtung gesorgt ist. Um Hemmschwellen abzubauen und Interesse für Theater zu wecken, ist der Eintritt frei. „Es ist super, was die einzelnen Ensembles an Input mit hineinbringen“, sagt Catharina Scheufele, Leiterin des Kulturamts, und freut sich darüber, dass auch das Theater 88 aus Ramsen wieder dabei ist.

Im Hegau-Gymnasium begeben sich die Schüler und Schülerinnen des Theatre de Lux(e) auf die Spuren von Heinz Heilbronn, der als zwölfjähriger Schüler seine Eindrücke zur Zeit des Nationalsozialismus in seinem Tagebuch festhielt. Die Ensembles tACTlos und Theatäter des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums und des Kulturzentrums Gems erzählen von den grauen Herren aus Michael Endes Buch „Momo“, die den Menschen Zeit und Freude stehlen. Mit der Komödie „Die Revision“ von Gogol wird das Theater 88 aus Ramsen in Schwiizerdütsch auch viel Situationskomik auf die Bühne bringen.

Im Hegau-Museum schlüpfen „Die Schausprecher“ Susanne Breyer und Josef Vossenkuhl in die Rollen von Max Frisch und Ingeborg Bachmann, die ihre schmerzliche Beziehung in einem Briefwechsel festhielten. Im Holiday Inn Express werden die Zuschauer mit dem Theater vor Ort in „Königin Lear“ Zeugen eines heftigen Familienstreits. In der Gems suchen Davina Wölfle-Obitz und Leander Emanuel nach Wegen, sich tänzerisch näher zu kommen, ohne ihre individuellen Vorstellungen aufgeben zu müssen. Ein letztes Mal Improvisationstheater heißt es für die Improsingers, die sich zur Theaternacht 2016 gegründet hatten und ihrem Publikum jetzt Adieu sagen.

In der Basilika regt ein Brief im Stück „Drei alte Männer wollen nicht sterben“ dazu an, über den Tod nachzudenken. Das von drei Frauen des Ensembles Nete Mann gespielte philosophische Kammerspiel findet aber mit Humor Antworten darauf, was das Leben ausmacht. Im Walburgissaal nimmt die Theatergruppe Pralka das Publikum mit in „Das Hotel zu den zwei Welten“, in dem ein einziger Aufzug entweder zurück ins Leben oder in den Tod führt. Vergnüglich wird es in der Färbe: mit Tanz, Musik und Schauspiel laden die Ballettschule und das Ensemble bei einer „Rocky Horror“-Revue in ein gruseliges Spukschloss ein, in dem sich exzentrische Bewohner und extravagante Partygäste die Ehre geben.