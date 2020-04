Geschäftsführung und Betriebsrat der ehemaligen GF-Gießerei Fondium mit Standorten in Singen und Mettmann haben sich gemeinsam mit Vertretern der IG Metall auf einen tragfähigen Sanierungsplan zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit verständigt, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt macht.

Auf Grundlage eines von der Geschäftsführung entwickelten Zukunftskonzepts sollen zahlreiche strategische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu verbessern. Ziel sei ein strikteres Kosten-Management. Zudem werden weitere Restrukturierungs-Maßnahmen erarbeitet, damit sich das Unternehmen besser im hart umkämpften Markt behaupten könne. „Wir freuen uns sehr, dass sich wesentliche Beteiligte zu erheblichen Sanierungsbeiträgen bereit erklärt haben. Besonders hervorheben möchten wir hier die Beschäftigten unseres Standorts Singen, die IG Metall sowie Georg Fischer“, so Achim Schneider als Sprecher der Fondium-Geschäftsführung.

Noch zischt und bruddelt das Eisen bei Fondium in Singen, das Eisenguss-Unternehmen steht vor wegweisenden Jahren – und bleibt zuversichtlich, dass es eine Zukunft gibt. | Bild: Arndt, Isabelle

Fondium will sich dabei als „grüne Gießerei“ durch gewichtsoptimierte Bauteile und weiter reduzierte CO2-Emissionen profilieren. Bei der Herstellung setzt das Unternehmen nahezu 100-prozentig auf Recycling-Materialien. „Damit leistet Fondium einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Produktionsstruktur in Deutschland und Europa„, so Schneider. Das Unternehmen habe sich gut positioniert, um nach der Corona-Krise eine führende Rolle in den regionalisierten Lieferketten der Kunden darzustellen und will seine führende Stellung bei Innovationen durch die Entwicklung neuer Marktsegmente weiter ausbauen. Zukünftige Investitions-Schwerpunkte werden daher Digitalisierung und Automatisierung sein.

„Wir freuen uns darüber, dass nicht nur mit vereinten Kräften eine tragfähige Lösung gefunden wurde, sondern dass das Unternehmen und seine Arbeitsplätze gleichzeitig wieder eine gute Perspektive haben. Wir sind davon überzeugt, dass Fondium mit dem eingeschlagenen Kurs gut aufgestellt ist und damit wieder einer erfolgreichen Zukunft entgegensieht“, ergänzt Schneider. Die GruppeDie bleibe einer der führenden Hersteller anspruchsvoller und innovativer Sphäroguss-Komponenten in der Automobilindustrie. Sie beschäftigt insgesamt rund 2000 Mitarbeiter und erwirtschaftete nach eigenen Angaben 2019 einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro.