Blaulicht am Freitagnachmittag: Um kurz nach 16 Uhr ging bei den Rettungskräften die Meldung ein, dass vier Personen in einem Aufzug am Bahnhof feststecken. Dies gibt Stefan Tröndle, Pressesprecher der Singener Feuerwehr, auf Anfrage bekannt. Demnach sind die Feuerwehrleute ausgerückt, um den Aufzug zu öffnen. Aufgrund des Alarmierungsstichwortes sei auch ein Rettungswagen mit ausgerückt, so Tröndle.

Mario Dutzi, Kommandant der Singener Feuerwehr, ergänzt, dass bei solchen Einsätzen in der Regel keine Gefahr für die eingeschlossenen Personen bestehe. Für die Feuerwehrleute war die Aufzugöffnung offenbar keine große Sache: Der Einsatz am Freitagnachmittag war rasch abgeschlossen, drei Erwachsene und ein Kleinkind konnten wohlbehalten aus der Kabine aussteigen. Und: Nur vier Minuten nach der Alarmierung seien die Einsatzkräfte vor Ort gewesen, sagt Dutzi.

Zwei Aufzugöffnungen an einem Tag – das ist die Ausnahme

Dass die Feuerwehr einen Aufzug öffnen muss, komme drei bis vier Mal im Monat vor, so der Kommandant weiter. Der Freitag war in dieser Hinsicht allerdings ein besonderer Tag, denn schon gegen 11.40 Uhr seien die Einsatzkräfte bei einem steckengebliebenen Aufzug gewesen, in diesem Fall in einem Wohngebäude in der Konstanzer Straße, sagt der Kommandant.

Singen Rauch ruft die Feuerwehr auf den Plan – zum 59. Mal in diesem Monat Das könnte Sie auch interessieren

Und noch an einer anderen Stelle hat es am Freitag gebrannt, wie Pressesprecher Tröndle sagt, nämlich, wie schon vor einigen Tagen, bei den Garagen in der Bahnhofstraße. Dieser Einsatz habe gegen 14.15 Uhr begonnen, sagt Kommandant Mario Dutzi.