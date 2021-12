Die Singener Tafel hat vor kurzem im Rahmen einer Umfrage erfasst, was ihren Kunden auf der Seele brennt und was sie an Politiker weitergeben möchten. Die Themen Altersarmut und Teilhabe spielen dabei eine große Rolle. Für die Tafel-Mitarbeiter war die Umfrage eine neue Erfahrung auf Augenhöhe mit ihren Kunden.

Die Landesarmutskonferenz Baden-Württemberg hatte für die Aktionswoche vom 18. bis 22. Oktober 2021 das Motto „Soziale Ausgrenzung durch Corona vermeiden! – Folgen überwinden und Demokratie stärken“ gewählt. In diesem Rahmen hat die Singener Tafel die Umfrage durchgeführt. Diese umfasste einen Forderungskatalog des Bundesverbandes der Tafeln. „Wir haben diesen Forderungskatalog, der aus neun Punkten besteht, in einfache Sprache übersetzen lassen“, erklärte Udo Engelhardt, der Vorsitzende der Singener Tafel.

Kunden offen für Umfrage

Die Tafel-Mitarbeiterinnen Karola Brenner und Elena Sager sowie die beiden Bundesfreiwilligen Adriana Widmann und Cécile Ptak führten die Befragung der Kunden im Wartebereich vor dem Tafelladen auf dem Heinrich-Weber-Platz durch. Bis auf sehr wenige Ausnahmen seien die Kunden sehr offen für die Umfrage gewesen. 84 Fragebögen wurden komplett ausgefüllt.

Dabei war die Devise, sich von den neun genannten Forderungen die fünf wichtigsten auszusuchen. Auch eigene Forderungen konnten aufgeschrieben werden. Zu den neun Punkten gehörten beispielsweise die Forderung nach gerechten Steuern und Bekämpfung der Armut, Bildungsgerechtigkeit, mehr Aktionen gegen Lebensmittelverschwendung, Integration und Teilhabe für alle oder die Förderung des Ehrenamts.

„Etwa Besonderes, gefragt zu werden“

Weitere wichtige Punkte waren das Thema Altersarmut und die Forderung nach einem neuen Denken in der Beschäftigungspolitik, damit der Arbeitslohn zum Leben ausreicht. Damit arme und damit oft ausgegrenzte Mitbürger besser gehört werden, müsse es einen Armutsbeauftragten in den Kommunen geben.

„Es ist für mich etwas Besonderes, gefragt zu werden und das tut gut“, so war eine der Reaktionen eines Kunden bei der Befragung. Bewusst wollte man nicht auf die individuellen Probleme der Einzelnen eingehen, sondern ihre Meinung zu politisch für sie wichtigen Themen wissen.

In kleinen Grüppchen wurde dabei auch diskutiert und dank einiger Mitarbeiterinnen konnten auch Hürden bei der Übersetzung überwunden werden. „Politiker müssten loyal sein und nicht von Wirtschaftskonzernen beeinflusst werden“, so schrieb ein Kunde seine persönliche Forderung auf. Auch ein bedingungsloses Grundeinkommen, das für ein würdiges Leben reicht, wurde gefordert.

Mehr Zusammenhalt

„Ich fand es sehr positiv, unsere Kunden auch mal von einer anderen Seite kennenzulernen“, sagt Karola Brenner, die ehrenamtlich im Tafelladen arbeitet. „Die große Mehrheit war sehr interessiert und es hat sich eine Art Gruppendynamik und mehr Zusammenhalt entwickelt“, so Adriana Widmann, die einen Bundesfreiwilligendienst bei der Tafel macht.

Dem Ehepaar Mariora und Johann Dombos liegt vor allem das Thema Altersarmut am Herzen. Als Frührentner, der aber 40 Jahre gearbeitet habe, reiche ihm seine Rente von hinten bis vorne nicht, so Johann Dombos (62). „Die Aktion hat uns Mut gemacht, auch in Zukunft auf unsere Kunden zuzugehen. Es war eine ganz neue Erfahrung eines Austausches auf Augenhöhe“, resümiert Udo Engelhardt.