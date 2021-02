Digitale Formate im Wahlkampf können auch ihren Charme entwickeln. Zum Beispiel dann, wenn Spitzenkandidaten praktisch flächendeckend in den Wahlkreisen vertreten sein können, ohne sich vom Fleck zu bewegen. So hat es kürzlich die CDU gehalten, als Frontfrau Susanne Eisenmann beim Wahlkreiskandidaten für den Wahlkreis Singen-Stockach, Tobias Herrmann, zu Gast war. Die Veranstaltung fand in einem Studio in Stuttgart statt, wie Herrmann bei seiner Begrüßung verriet, die beiden Politiker waren mit gehörigem Abstand zueinander auf dem Bildschirm zu sehen.

Die Veranstaltung gehörte zur Reihe „Eisenmann will‘s wissen“, bei der Susanne Eisenmann die Stimmung an der Basis und vor Ort aufnehmen will. Fragen konnten vorab oder während des Livestreams auf verschiedenen Kanälen gestellt werden, Herrmann übernahm die Rolle des Moderators und gab die Fragen weiter.

Nun ist Eisenmann zunächst einmal die amtierende Kultusministerin und das Thema Schule nahm entsprechend breiten Raum ein. Den Präsenzunterricht könne man nicht ersetzen, sagte sie etwa auf die Frage nach dem Öffnungskonzept für Schulen. Für den Präsenzunterricht öffnen könne man aber nur, wenn die Corona-Infektionszahlen entsprechend niedrig sind. Bei mittleren Zahlen könne es Wechselunterricht mit Präsenz- und Heimunterricht geben und bei hohen Zahlen eben nur Unterricht zu Hause. All diese Konzepte seien auch beim Kultusministerium hinterlegt. Und man müsse einen Unterschied zwischen den Altersgruppen machen, denn bei kleinen Kindern sei das digitale Lernen schwierig, so Eisenmann: „Sie dürfen nicht zum Opfer der Pandemie werden.“

Die Kultusministerin stelle vollwertige, aber machbare Abschlussprüfungen in Aussicht

Und die Prüfungen für die Abschlussklassen, nach denen ebenfalls aus dem Publikum gefragt wurde? Es werde wie im vergangenen Jahr vollwertige Prüfungen geben, allerdings so angepasst, dass man sie auch in dieser Situation schaffen könne, sagte die Kultusministerin. Und noch ein Bekenntnis gab es von ihr in Sachen Schulen: Die Digitalisierung an Schulen laufe zwar nicht optimal, aber schon viel besser. Doch die Bürokratie sei in diesem Bereich sehr intensiv, man müsse schneller werden und zügiger vorankommen – und zwar auch in der Zeit nach einem möglichen Ende der Corona-Pandemie.

Doch Susanne Eisenmann will auch Ministerpräsidentin werden, und da sind viele Themen wichtig. Mobilität war so ein Thema, das bei der Veranstaltung breit gefragt war. Zum Beispiel: Wie kann die Mobilität im ländlichen Raum aussehen, zu dem ein großer Teil des Wahlkreises gehört? Herrmann sagte, er wolle dafür die Schiene ausbauen und nutzen, „aber das Auto kann man nicht abschaffen“. Eisenmann darauf: „Das sehe ich genauso.“ Man könne nicht Land gegen Stadt ausspielen. Wenn der öffentliche Nahverkehr zur Lebenswirklichkeit der Menschen passe, würde er auch genutzt, sagte sie, und verwies darauf, dass künftig ein Netz verschiedener Verkehrsträger angeboten werden müsse.

Wäre sie Ministerpräsidentin, würde sie nicht zu enge Vorgaben machen – etwa bei Antriebstechniken für Autos

Hingegen sei es nicht Aufgabe der Politik, die Autoindustrie auf den elektrischen Motor festzulegen – ein klarer Seitenhieb auf die Grünen, die ab 2030 nur noch abgasfreie Neuwagen zulassen wollen. Die baden-württembergische Schlüsselindustrie Auto sei im Umbruch, merkte Eisenmann an, Ökologie und Ökonomie müssten zusammengehen, damit das beste Auto auch in zehn oder 20 Jahren noch aus Baden-Württemberg komme. Und von ihr aus müsse auch der Verbrennungsmotor nicht unbedingt weg. Entscheidend sei eher, was in den Tank des Motors komme – grüner Wasserstoff oder Synthetik-Kraftstoffe wären etwa möglich statt fossiler Treibstoffe. Bei diesem Thema müssten die Wissenschaft und die Industrie ausreichend Freiheit bekommen, statt zu enge Vorgaben.

Nicht nur in Bezug auf Antriebskonzepte beim Autoverkehr setzte Eisenmann sich von den Grünen ab, mit denen die CDU derzeit als Juniorpartner das Land regiert. Technischer, ökologischer und sozialer Wandel gehe nur im Gleichklang, „Umweltschutz darf nicht zur sozialen Frage werden“, sagte sie auf entsprechende Stichwörter von Tobias Herrmann. Die eigene Partei sei weniger vorgabenorientiert als die „grüne Freundin“, so Eisenmann.

Auch beim Thema Corona-Impfung bekam der Koalitionspartner Kritik ab, der mit Manfred Lucha den zuständigen Sozialminister stellt. Es gebe viel Aufregung über die Vergabe von Impfterminen – „und das zu Recht“, so die Spitzenkandidatin. Es gebe zwar zu wenig Impfstoff, doch man müsse auch die Impfstrategie immer weiterentwickeln. Und Eisenmann wiederholte ihre Forderung nach einer veränderten und erweiterten Corona-Teststrategie, denn viele Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert seien, wüssten das gar nicht, so ihre Überzeugung.

Im Bereich der Bundespolitik teilte Eisenmann ebenfalls gegen den dortigen Koalitionspartner, die SPD, aus. Im Zusammenhang mit Existenzängsten beim Handel, der seit Monaten geschlossen hat und lange auf Hilfsgelder warten muss, griff sie auf ein Bild von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zurück: „Die Bazooka hat ordentlich Ladehemmungen.“ Und schließlich warb Eisenmann an die Adresse von Vereinsmitgliedern, die sich derzeit nicht treffen können, ihrem Verein die Treue zu halten.