von Elmar Veeser

Beim ersten Blick in den Wichernsaal an der Singener Freiheitsstraße dachte man zuerst an einen Kaffeeklatsch, denn mindestens zwei Dutzend lecker aussehende Kuchen standen dort auf einer langen Theke zum Verzehr bereit. Auf Nachfrage erzählt Marina Filipczyk, dass das leckere Gebäck von der Familie selbst, der Verwandtschaft und den Freunden gebacken und für den Genuss derer bestimmt sei, die sich an der heutigen Typisierungsaktion „Hilf Alexander“ beteiligten.

Marina Hasenkampf ist die Tochter von Alexander Hasenkampf, der an der seltenen Krankheit „Primäre Myelofibrose“ leidet, einer chronischen Erkrankung des Knochenmarks, und dringend einen Stammzellspender benötigt.

Wie der SÜDKURIER berichtete, hat Marina Filipczyk zusammen mit ihrem Mann Benedikt eine Typisierungsaktion organisiert, um für ihren erkrankten Vater den genetischen Zwilling für eine Stammzellspende zu finden. Julia Braun, die administrative Leiterin der Stammzelldatei an der Uniklinik in Freiburg, war extra angereist, um die Aktion zu überwachen und die insgesamt zehn Helfer zu koordinieren.

Einer der Ersten vor Ort, um sich typisieren zu lassen, war der 39 Jahre alte Waldemar Koschel, der zum großen Freundes- und Bekanntenkreis des Erkrankten gehört. Mithilfe von Wattestäbchen entnahm er sich Speichelproben aus dem Rachenraum, die er, wie in der detaillierten schriftlichen Anleitung beschrieben, nach fünfminütigem Trocknen in einen Umschlag steckte, auf dem seine Kontaktdaten vermerkt worden waren.

Wahrscheinlichkeit schwer an Zahlen festzumachen

Zu Beginn der Aktion war der Andrang noch verhalten, wahrscheinlich aufgrund des ersten Schneefalls an diesem kalten Wintermorgen. Doch nach und nach fanden sich immer mehr Menschen ein, die sich typisieren ließen und damit die Chancen erhöhten, dass dem schwer Erkrankten mit einer Stammzellspende geholfen werden kann.

Die Wahrscheinlichkeit, diesen genetischen Zwilling zu finden, sei schwer an genauen Zahlen festzumachen und schwanke zwischen 1 zu 1000 und 1 zu 1.000.000, wie Julia Braun erklärt.

Stammzelldateien In der Stammzelldatei an der Uniklinik in Freiburg sind 65.000 Menschen registriert. Bundesweit gibt es 26 dieser Genpools mit zehn Millionen erfassten Personen. Julia Braun, die administrative Leiterin der Stammzelldatei an der Uniklinik in Freiburg, erklärt: Der Zweck ist unter anderem der, für Erkrankte wie Alexander Hasenkampf einen genetischen Zwilling zu finden. Die Übereinstimmung der genetischen Merkmale sei Grundvoraussetzung dafür, dass die übertragenen Zellen nicht abgestoßen würden.

Damit die fremden Stammzellen bei der Übertragung an den Patienten nicht abgestoßen würden, sei die Übereinstimmung der genetischen Merkmale Grundvoraussetzung. Werde dieser genetische Zwilling gefunden, so die promovierte Immunbiologin, sei das weitere Vorgehen in 90 Prozent der Fälle das folgende: Die benötigte Menge an Stammzellen würde mithilfe einer Maschine während einer fünf- bis sechsstündigen Prozedur aus dessen Blut gefiltert. In etwa zehn Prozent der Fälle könne es auch – je nach Art der Immunerkrankung – für bessere Therapieoptionen notwendig sein, die Stammzellen aus dem Knochenmark des Spender-Beckenknochens zu entnehmen.