Es herrscht erwartungsvolle Stille, als Gabriela Benesch die Bühne des vollbesetzten Saals betritt und das Publikum begrüßt. „Es war uns ein ganz besonderes Anliegen, die Erinnerung an diesen großartigen Künstler wach zu halten“, sagt sie über Udo Jürgens. Zusammen mit ihrem Mann, dem Regisseur Erich Furrer, und Udo Jürgens Tochter Jenny, entstand die Idee zu einem Liederabend, begleitet von Anekdoten aus dem Leben des Grandseigneurs. Erich Furrer konnte den bekannten Pianisten und Udo Jürgens-Interpreten, Alex Parker, gewinnen und zusammen gelang dem Team eine außergewöhnliche Vorstellung, die das Lebenswerk des Künstlers würdigt.

Wenn sich Alex Parker an den schwarzglänzenden Flügel setzt und singt, muss man nur die Augen schließen und die Illusion ist beinahe perfekt. Neben bekannten Liedern wie „Griechischer Wein“ oder „Ich war noch niemals in New York“ stellt er auch wenig bekannte Lieder vor wie „Traumtänzer“ oder „Mein Ziel“. Zwischen den Liedern liest die österreichische Schauspielerin Gabriela Benesch kleine Anekdoten aus dem Leben von Udo Jürgens vor. Sein Ziel sei ihm schon in jungen Jahren klar gewesen: Er habe Lieder komponieren wollen, die große Gefühle auslösen, habe in Töne fassen wollen, was er selbst fühlte. „Er wurde oft gefragt, wie ein Lied entsteht“, verrät Benesch den Gästen. „Die Antwort war einfach“, ergänzt sie. „Nur das bewegt dein Publikum, was dich selbst bewegt“, habe der Künstler dann immer gesagt.

Wenn Alex Parker die Hits präsentiert, klatscht und singt das Publikum lautstark mit. Die Stimmung im Saal könnte kaum besser sein. Und wenn Gabriela Benesch von Udo Jürgens Zusammentreffen mit einem Taxifahrer berichtet, der nach reiflicher Überlegung zu der Erkenntnis kam, dass Peter Kraus in seinem Taxi sitzt, amüsieren sich die Zuhörer prächtig.

Auch ein paar Eigenheiten des Stars werden beleuchtet. So kaufte Udo Jürgens zum Beispiel meist eine Rose, wenn er in Wien war und legte sie am Denkmal des Komponisten Johann Strauss auf dessen Geige. Es war eine Art sakrale Handlung für ihn, die ihm nach seiner Überzeugung Glück brachte. Natürlich wird auch die Frage nach dem weißen Bademantel nicht ausgeklammert. „Als das Publikum nach einem Konzert auch nach 15 Minuten immer noch nach einer Zugabe verlangte, schickte ihn sein Manager nochmals auf die Bühne zurück, um sich zu verbeugen“, erzählt Gabriela Benesch. „Udo hatte es sich aber schon im Bademantel gemütlich gemacht und nur eine Verbeugung schien ihm zu wenig zu sein. Also setzte er sich nochmals ans Klavier und sang ein letztes Lied“, fügt sie hinzu. Seit diesem Konzert gab der Star die Zugabe an die Fans immer im weißen Bademantel.

Nach gut zwei Stunden freut sich das Publikum über die Zugabe von Alex Parker. Die Darsteller verabschieden sich mit einem Medley, bei dem natürlich auch das Lied „Aber bitte mit Sahne“ nicht fehlt. Gemessen am Applaus der Gäste ist dieser Liederabend in der Stadthalle sicher erste Sahne.