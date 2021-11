Kann ein Wein im Abgang nachtragend sein? Ja. Wenn es nach Gerhard Polt geht. Eigentlich wollte er zusammen mit den Well-Brüdern schon 2020 sein 40-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Erst jetzt konnten die vier Bayern ihr Programm „Im Abgang nachtragend“ in der ausverkauften Stadthalle zeigen. Viele der Besucher der Gems-Veranstaltung hatten lange drauf gewartet und wurden nicht enttäuscht. Ein Feuerwerk an skurrilen Gedanken und dazu virtuos gespielte Musik auf allerlei Instrumenten, wie man es von den Well-Brüdern gewohnt ist.

Die Well-Brüder (von links) Christoph, Michael und Karl Well boten auf der Stadthallenbühne zusammen mit Gerhard Polt „gehobene Unterhaltung mit humanitärem Beigeschmack“. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Karl, Michael und Christoph (Stofferl) Wells – die Nummern 12 bis 14 in der Reihenfolgt der insgesamt 15 Well-Geschwister – unterstützen Gerhard Polt seit der Auflösung der Biermösl-Blosn vor rund zehn Jahren musikalisch und legen auch schon mal einen Schuhplattler hin, währenddessen sich Gerhard Polt zum Jodeln verleiten lässt. Die Alphörner passen der Länge nach gerade so auf die Stadthallen-Bühne. In der Scheffelhalle mussten die Zuschauer diese als „Superspreader“ angekündigten Instrumente am Ende halten. Vorher gab es sogar was von Georg Friedrich Händel, eine spezielle Nummer in vier Sätzen zur Segnung des neuen Feuerwehrhauses im oberbayerischen Hausen.

Ein zeitgeschichtliches Dokument: im Dezember 2006 spielten die Biermösl Blosn zusammen mit Gerhard Polt in der vor einem Jahr abgebrannten Scheffelhalle. Die Alphörner waren damals auch dabei. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Gerhard Polt hatte dank seiner Lebenserfahrung Zeit, den Menschen genau zu studieren. „Der Mensch ist eine Fundgrube für Schädlinge aller Art“, beispielsweise für Religionen. „Wenn Religionen den Menschen erschnuppern, sind sie schon da mit ihren Oblaten“. Nachdenklich stimmte seine Abhandlung über nach Hilfe schreiende Menschen: „Die Leute, die wirklich Hilfe brauchen, schreien nicht um Hilfe, weil sie wissen, dass ihnen sowieso keiner hilft“. Sehr makaber war seine Vision aus Sicht der Gebietskrankenkasse aus Tirol auf die bevorstehende Winter-Saison. Unfallnehmer in Tirol bekommen für die Begleitperson eine Zusatztherapie, versprach er.

Café Hanser soll endlich ins Weltkulturerbe

Schöne Erinnerungen hat die Truppe an die Scheffelhalle. „Wir freuen uns, wenn die Scheffelhalle wieder steht“, so Michael Well. Denn dort sind sie mit Gerhard Polt zusammen immer äußerst gern aufgetreten. Auch haben sie sich wieder über gewisse lokale Besonderheiten informiert. So solle das Café Hanser doch endlich ins Weltkulturerbe aufgenommen werden, forderte sie.