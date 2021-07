von Graziella Verchio

Bunt, knallig und extravagant: So kennt man die Kleidungsstücke des italienischen Designers Gianni Versace. Aktuell können im Museum Art & Cars in Singen zahlreiche seiner Kreationen in der Ausstellung Gianni Versace Retrospective bewundert werden. Dabei werden ausschließlich Originale aus privaten internationalen Sammlungen gezeigt. In neun Themengruppen erhalten Modebegeisterte einen eindrucksvollen Einblick in das Schaffen des Kultdesigners.

Das Besondere an dieser Ausstellung: Es gab sie unter diesem Titel bislang nur zweimal zu sehen. 2018 feierte die Schau in Berlin Premiere, ein Jahr später freuten sich die Versace-Fans in Bora, Schweden. Nun macht die Ausstellung seit vergangenen Herbst in Singen direkt unter dem Hohentwiel Station. „Man darf es aber nicht als Wanderausstellung verstehen“, macht Kuratorin Saskia Lubnow beim Pressegespräch deutlich. Denn überall wurde Gianni Versaces Vermächtnis anders in Szene gesetzt. Sie und ihr Kollege Karl von der Ahé haben diese Ausstellung also eigens für das MAC 1 kreiert.

Es ist eine besondere Symbiose zwischen dem Raumgefüge und den Automobilen, die Markenzeichen des Museums sind. „Der Standort Singen ist ganz besonders interessant, denn die Stadt setzt den Fokus auf das opulente Schaffen Gianni Versaces. In Berlin spielt etwa auch die Stadt eine große Rolle“, sagt Kurator Karl von der Ahé. Zudem sei die Hegaustadt im Vergleich zu den großen Metropolen relativ nah an Versaces Arbeitsstätte, Mailand, und seiner Villa am Comer See. „Dadurch wird sein Werk und seine Person greifbar“, so der Kurator.

Heute jährt sich Gianni Versaces Todestag zum 24. Mal. Zu diesem Anlass machten besondere Gäste eine Stippvisite im Hegau: Der langjährige Chefdesigner Versaces, Bruno Gianesi, seine ehemalige Stylistin Rossella Catapano und Versace-Sammler Antonio Caravano waren vor Ort, um sich ein Bild von der Ausstellung zu machen. Beim Pressegespräch plauderten sie aus dem Nähkästchen, wie das Arbeiten mit der italienischen Mode-Ikone war, die 1997 im Alter von 50 Jahren in Miami am helllichten Tag erschossen wurde.

Versaces Markenzeichen: Medusas Gesicht

„Ihr findet mich in meinem Werk, sagte Gianni Versace oft über sich und das stimmt“, sagt Bruno Gianesi, der 16 Jahre lang für den Designer gearbeitet hat. Gianni Versace kam aus armen Verhältnissen aus dem Süden Italiens, aus Kalabrien. Als Sohn einer Schneiderin packte er früh seine Koffer, um sein Glück in der Modemetropole Mailand zu finden. Seine Werke sind geprägt von der Magna Graecia, also seinen süditalienischen Wurzeln, und dem Barock. Hier hat auch die Liebe zu Medusa ihren Ursprung, die in den 80er-Jahren Einzug in sein Schaffen hielt, bald sein Markenzeichen wurde und später auch ein Bestandteil des Unternehmenslogos.

Der langjährige Chefdesigner von Gianni Versace, Bruno Gianesi, im Singener MAC. Das Bild auf der Leinwand stammt von ihm. Es zeigt bedeutende Models aus den 90er-Jahren. | Bild: Verchio, Graziella

„Alles, was ihn inspiriert und fasziniert hat, fand den Weg in sein Schaffen“, so Bruno Gianesi. Gianni Versaces Mode war ein Spiegel italienischer und europäischer Kultur, denn er ließ sämtliche Themen, die ihn bewegten, in seiner Arbeit einfließen und ließ auch seine Mitarbeiter daran teilhaben. „Er war kein Mann der großen Worte. Er warf etwas in den Raum und wir fingen den Gedanken ein und machten was daraus“, erinnert sich der Chefdesigner an die Zeit mit der Mode-Ikone. Gianesi war Leiter des Designerbüros in Mailand und habe Versace viel zu verdanken. „Ich habe viel von ihm gelernt. Vor allem was Kreativität anbelangt.“

Die Versace-Ausstellung im Singener MAC hat den ehemaligen Mitarbeitern Bruno Gianesi (Chefdesigner) und Rossella Catapano (Stylistin) sehr gut gefallen. | Bild: Verchio, Graziella

„Es ist ein sehr bewegender und hoch emotionaler Moment für uns, hier zu stehen und die Ausstellung zu betrachten“, sagt Stylistin Rossella Catapano beim Rundgang durch die Ausstellung. „Wir waren dabei, als diese Werke entstanden sind. Es ist einfach unglaublich.“ Auch Bruno Gianesi ist überwältigt von der Schau. Viele seiner Skizzen sind im MAC ausgestellt, seine ikonische Zeichnung der Topmodels der 90er-Jahre ist auf einer großen Leinwand zu bewundern.

Ein Mann mit einem großen Traum

Sammler Antonio Caravano kann seine Rührung ebenfalls kaum verbergen. „Es ist immer wieder faszinierend Gianni Versaces Schaffen zu bewundern.“ Zwischen 4000 und 5000 Teile umfasst nach eigener Schätzung Caravanos Sammlung an Versaces modischen Stücken – darunter auch Schuhe und Handtaschen. Viele der Exponate im Singener Museum sind eine Leihgabe des Italieners.

Seine Faszination für die Mode-Ikone entdeckte Caravano als 16-Jähriger bei einem Urlaub in Miami. „Da war dieser Typ aus armen Verhältnissen, der einen Traum hatte und schließlich den großen Durchbruch geschafft hat. Das fand ich erstrebenswert.“ 1991 erwirbt er sein erstes Versace-Stück aus einem Second-Hand Laden und legte damit den Grundstein für seine Sammlung.

Zwischen 4000 und 5000 Teile umfasst die Versace-Sammlung von Antonio Caravano, schätzt er. Einiges davon ist in der Ausstellung im MAC zu sehen. | Bild: Verchio, Graziella

„Gianni Versace ist viel zu früh verstorben, er hatte noch viele Pläne. Aber sein Geist lebt in seinen Werken weiter. Aus diesem Grund ist uns diese Ausstellung so wichtig. Damit halten wir sein Vermächtnis in Ehren und wir können die Erinnerung an ihn und seiner Mode weiterleben lassen“, sagt Stylistin Rossella Catapano, die zehn Jahre für ihn gearbeitet hat.

„Für uns ist es eine große Ehre Gianni Versaces Schaffen in unseren Räumen zu präsentieren“, sagt MAC-Betreiberin Gabriela Unbehaun-Maier über das italienische Ausnahmetalent. „Er war ein internationaler Designer, der nicht nur in der Modewelt für frischen Wind sorgte, sondern auch viele andere Bereiche geprägt hat.“ Sein Todestag wird in der Skylounge mit den ehemaligen engsten Vertrauten bei einem Dinner gewürdigt.