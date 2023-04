„Ich finde eigentlich, dass sie das Buch selbst lesen können“, leitet Autor Alex Capus seine ungewöhnliche Lesung auf der Musikinsel ein, „ich möchte Ihnen lieber das drumherum erzählen“.

Damit führt er sein Singener Publikum dann erst einmal auf Abwege nach Norditalien, genauer gesagt in das schöne Piemont, wo er in den frühen 90er-Jahren begann, an seinem ersten Roman zu schreiben. Nachdem im Herbst alle seine Freunde und auch seine Freundin abgereist waren, galt es dort die Einsamkeit in Produktivität zu verwandeln. „Da habe ich noch auf meiner Schreibmaschine geschrieben, eine Hermes Baby, da musste man noch überlegen, bevor man einen Satz schreibt“, beschreibt er schmunzelnd. Der 61-Jährige ist ein äußerst detailreicher Erzähler, und so schweift er aus zu dem feschen Tankwart Walter an der Piazza Garibaldi bis schließlich zu seiner damaligen Stammkneipe, der „Villa Luigi“. „Ich bin der Meinung, dass man als Mensch nur eine Bar braucht“, fügt er an und erläutert, dass er während seiner Schreibprozesse neue Eindrücke zu vermeiden versuche.

Immerhin schreibt der gelernte Historiker von fernen Orten und vergangenen Zeiten. Damals ging es um den Schweizer Afrika-Forscher Werner Munziger, in seinem aktuellen Werk nun um die Basler Künstlerin Susanna Carolina Faesch, später auch als Caroline Weldon bekannt geworden. Als junge Frau wanderte ihre Mutter mit ihr aus der kleinen Schweiz ins großer Amerika aus, in einer Zeit in der Edison die Glühbirne erfand und die Industrialisierung in vollem Gang war. Während Maschinen die Welt eroberten, trieb es Susanna als junge Frau schließlich ins Dakota-Territorium zu Häuptling Sitting Bull, um ihn vor der Kavallerie zu warnen. Das Porträt, das sie von ihm malte, hängt noch heute im State Museum in North Dakota aus.

Zurück zu seiner italienischen Anekdote schweifend erzählt der Autor schließlich von einer Nacht, in der der Opferstock der Kirche geraubt wurde. Schließlich musste der diensthabende Marisciallo (Wachtmeister) anrücken. Anhand der Spuren im Schnee musste er den Täter suchen – und da zog Capus seinen Vergleich, denn auch er begibt sich bei seinen Recherchen auf Spurensuche. Allerdings mit einem Vorteil, wie er den Erzählzeit-Besuchern erklärt: „Ich kann irgendeinen Wahnsinn erfinden, weil vorne drauf ja Roman steht!“