Mit einer bewegenden Lesung von Andrea Sawatzki ging am Sonntag die 13. „Erzählzeit ohne Grenzen“ in der Stadthalle zu Ende. Die bekannte Schauspielerin und Autorin gab intensive Einblicke in ihre Kindheit, die sie ihrem neuen Roman „Brunnenstraße“ verarbeitet hat.

Autofiktional, nicht autobiographisch

Zunächst erzählte Andrea Sawatzki im Gespräch mit Inga Pohlmann viele Details über die Entstehung ihres autobiografischen Romans. Das Wort „autobiografisch“ treffe es eigentlich nicht, vielleicht sei das Buch doch eher autofiktional, gab sie zu Bedenken. Denn es sei ja nicht alles 1:1 so gewesen, wie es nun im Buch steht.

„Im Alter von 35 Jahren, als ich mit meinem Sohn Moritz schwanger war, hatte ich das Gefühl, da ist noch was zu verarbeiten aus meiner eigenen Kindheit“, sagte sie. Bereits in ihrem ersten Roman „Ein allzu braves Mädel“ habe sie über eine junge Frau geschrieben, die sie selbst hätte sein können. Doch in diesem Psychothriller herrsche eine ganz andere Stimmung als in „Brunnenstraße“.

Briefe an Mutter und Tochter

In ihrem Roman teilt Andrea Sawatzki ihre Kindheit in die Zeit, bis sie acht Jahre alt ist und die Zeit zwischen acht und 15 Jahren. In letzterer Phase lernt sie ihren Vater Günther Sawatzki (1906-1978) kennen. Dieser war Chefredakteur des „Kölner Stadtanzeigers“ und hatte zur Zeit ihrer Geburt als Korrespondent in London gearbeitet. Erst als ihre Mutter starb, fand sie eine Kiste mit Briefen, die ihr Vater an sie und ihre Mutter geschrieben hatte.

Mit einem dieser Briefe beginnt ihr Roman. Diesen hatte Günther Sawatzki am 24. Februar 1963 – einen Tag nach ihrer Geburt – an seine spätere Frau, die damals noch seine Geliebte war, geschrieben. Eigentlich habe ihr Vater seine erste Frau verlassen wollen, doch dazu kam es nicht. Erst als diese starb, heiratete der Journalist ihre Mutter, die gewartet hatte, bis der Platz an seiner Seite frei war. Da war Andrea Sawatzki acht Jahre alt.

Kindheit mit krankem Vater

Doch schon bald zeigten sich erste graue Schleier, als er ihr beim Erzählen in einem unerwarteten Wutausbruch einen Esslöffel an den Kopf schlug. „Ihm missfiel auch mein schwäbischer Dialekt“, sagte sie. Die ersten acht Lebensjahre hatte sie mit ihrer Mutter in Vaihingen an der Enz gelebt. Bald stellt sich auch heraus, dass ihre Eltern völlig mittellos waren und ihr Vater einen fünfstelligen Betrag an Schulden angehäuft hatte. Somit musste ihre Mutter wieder als Krankenschwester arbeiten, und sie selbst auf ihren Vater aufpassen.

Sie habe sich damals schon gewundert, dass die Nachbarn niemals fragten, ob bei ihnen irgendwas nicht stimmte. Aber Alzheimer sei in den 1970er Jahren noch nicht so Thema gewesen. Die Leute seien mit Valium ruhig gestellt worden. Wobei dies bei ihrem Vater dazu geführt habe, dass er kaum noch Schlaf brauchte und wie ein Getriebener nach der Ursache für seinen geistigen Verfall suchte.

Als sie 13 Jahre alt war, seien sie und ihre Mutter in einer Endlosschleife gewesen. „Mein Vater konnte nichts mehr selbst und ich war für die Körperpflege zuständig.“ Wer mehr erfahren möchte, dem sei das Buch „Brunnenstraße“, erschienen im Piper Verlag, ans Herz gelegt. „Unerschrocken und fragend nähert sich Andrea Sawatzki ihrer eigenen Kindheit“ – heißt es auf dem Buchrücken.

4000 Besucher bei Lesungen

Rund 4000 Besucherinnen und Besucher kamen vom 2. bis 10. April zu den Lesungen der „Erzählzeit ohne Grenzen“. Monika Bieg, Singener Co-Programmleiterin, sagte bei Abschluss in Singen: „Es war wieder eine tolle Erzählzeit, mit gut aufgelegten Autorinnen und Autoren und stimmungsvollen Lesungen dies- und jenseits der Grenze. Wir sind froh und auch ein Stück weit erleichtert, dass alles so gut geklappt hat – trotz der noch immer nicht ganz einfachen Rahmenbedingungen für alle Beteiligten“.

Fortsetzung folgt 2023 Bei der „Erzählzeit ohne Grenzen“ 2022 präsentierten 36 Autorinnen und Autoren aus der Schweiz, aus Deutschland und aus Österreich bei 58 Veranstaltungen in 42 Städten und Gemeinden ihre neuen Werke. Gut 400 Gäste kamen zum Eröffnungsabend in der Stadthalle Singen. Beim Abschluss waren es bei der Lesung mit Andrea Sawatzki 300 Gäste.



Literaturfreunde dürfen sich auf die Fortsetzung des Festivals freuen und sich den nächsten Termin vormerken: Die nächste „Erzählzeit ohne Grenzen“ Singen-Schaffhausen findet vom 24. März bis 2. April 2023 statt. Getragen wird das Literaturfestival von der Stadt, vom Kanton und vom Verein Agglomeration Schaffhausen sowie von der Stadt Singen.

OB Bernd Häusler dankte Monika Bieg für ihren Einsatz. Sie war fünf Jahre lang Leiterin der Städtischen Bibliotheken und hat die „Erzählzeit“ noch mit organisiert. Inzwischen leitet sie die Stadtbibliothek in Göppingen. Gemeinsam mit Oliver Thiele von der Stadtbibliothek Schaffhausen hatte Monika Bieg die Programmleitung inne. Für die Organisation waren Alexandra Lampater und Tanja Fluck verantwortlich.