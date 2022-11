Das Restaurant „Il Gusto“ an der Worblinger Straße in Singen wurde laut Polizei zum Ziel bislang unbekannter Täter . Die Einbrecher scheiterten laut Polizei bei ihrem Versuch in der Nacht auf Donnerstag in die Pizzeria einzudringen. Die Täter hätten versucht, die Eingangstür aufzuhebeln. Dies sei ihnen aber nicht gelungen.

Die Höhe des dadurch verursachten Schadens ist den Ermittlern noch nicht bekannt. Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Pizzeria aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen zu melden, Telefon (07731)888-0.