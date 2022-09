Vergeblich haben laut Polizei Unbekannte am vergangenen Wochenende versucht, in Geschäftsräume an der Straße „Am Rehbuck“ in Singen einzubrechen. Das Geschäft in einem Gebäude der Caritas, in dem auch mehrere Vereine eingemietet sind, habe sich nicht knacken lassen.

Singen Sind Kameras die Lösung? Wie sicher Singen ist und wo es noch hakt Das könnte Sie auch interessieren

Die Einbrecher scheiterten am Samstag zwischen 14.30 Uhr und 18.15 Uhr damit, die Eingangstüre aufzuhebeln und gelangten – wie es im Polizeibericht heißt – nicht in die Innenräume. Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch nicht bekannt. Hinweise an das Polizeirevier Singen unter Telefon (0 77 31) 88 80.