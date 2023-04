Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag laut Polizei in das Café Horizont in der Hegaustraße eingebrochen. Mit einem Stein die Terrassentür eingeworfen worden, um in den Schankraum zu gelangen. Dort hätten die Einbrecher sämtliche Schubladen durchwühlt und schließlich mit der Kasse des Cafés die Flucht ergriffen. Womöglich steht der Einbruch im Zusammenhang mit zwei weiteren Delikten.

In der selben Nacht hätten Unbekannte auch versucht in die Gaststätte „Roter Rettich“ in der Friedinger Straße einzubrechen. Wie es im Polizeibericht heißt, sollen die Täter auch hier mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeworfen haben. Die auslösende Alarmanlagen hätte sie jedoch in die Flucht geschlagen, bevor sie in die Innenräume gelangen konnten. Weiter sei es auch beim Jugendtreff Juno an der Fichtestraße zu einem Einbruchversuch gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen. Hinweise an das Polizeirevier Singen, Telefon 07731 8880.