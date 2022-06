Der Täter schlug zunächst ein Kellerfenster ein und gelangte so in die Wohnräume des Anwesens. Dort durchwühlte der Einbrecher diverse Zimmer und Schränke und verließ das Gebäude anschließend wieder über das Kellerfenster. Ob der Einbrecher Beute machte, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die über das Wochenende Verdächtiges im Bereich der Buronstraße wahrgenommen haben, oder sonst Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang informiert die Polizei: Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen, wie man sich vor Einbrüchen schützen kann an und gibt Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 995-1044 vereinbaren.