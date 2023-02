In den frühen Morgenstunden des Freitags gegen 2 Uhr soll ein laut Polizei unbekannter Täter an einem Juwelier- und Pfandleihgeschäft in der Freiheitstraße nahe der Kreuzung Höristraße in Singen eine Schaufensterscheibe eingeschlagen und aus der Auslage drei so genannte Königskette gestohlen haben.

Die entwendeten Ketten sind laut erster Ermittlungsergebnisse nicht aus echtem Gold, sodass der entstandene Schaden am Schaufenster den Wert des Diebesgutes laut Polizei bei Weitem übersteige.

Die Polizei Singen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zur Tat, Telefon 07731 8880.