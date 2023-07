In bunt gemusterten Hemden stehen die vier Männer auf der Bühne. Frontmann Stephan-Max Wirth gar mit leichtem Schlag in der Hose. Was dann musikalisch folgt, deckt sich aber nicht mit den zuvor entstandenen Erwartungen. Erstaunlich global scheint die folgende Performance. Der Auftakt in der Gems ist zunächst entspannt. Leichter Hall ist auf das Saxophon gelegt, was das Ganze nochmals atmosphärischer wirken lässt. Sind die Outfits der Bandmitglieder an die 70er-Jahre angelehnt, so erweckt ihre Musik erst mal Assoziationen an kalifornische Strände. Dabei kommen die Musiker aus einer ganz anderen Ecke. Wirth lebt in Berlin, hat allerdings sein Studium im niederländischen Arnheim an der Hochschule der Künste abgeschlossen. Seine Bandkollegen leben alle in Holland und sind für das Konzert im Jazzclub angereist.

Gitarrist Jaap Berends hat jedoch ein Stipendium am Musicians Institute in Los Angeles absolviert, möglicherweise weht daher der Wind. Berends beeindruckt ohnehin mit seinem Gitarrenspiel. Egal ob schnelle Passagen oder sentimentale Sequenzen, er bleibt vollkommen gelassen. Das kommt beispielsweise in dem Stück „Ellipse“, das mit einem Gitarrenintro beginnt, zum Tragen. Und in „Zoom“ kann der Niederländer sein Talent für funky Riffs unter Beweis stellen. Seit 2004 ist er Teil der Stephan-Max-Wirth-Experience. Diese lange Verbindung merkt man deutlich. Wirth und Berends sind ein extrem starkes und vielseitiges Team. Auch Wirth steht technisch in nichts nach. Satter Saxophonklang trifft hier auf kreative Ideen. Der 55-Jährige ist der Komponist des Quartetts. Dabei bietet er den Zuhörern eine Überraschung nach der anderen. Anfangs noch mit purer Wellness für die Ohren begonnen, wird rasch der Abwechslungsreichtum seiner Stücke offensichtlich. Mit „Kamsin“ präsentiert er eine Hommage an sein Berliner Heimatviertel und dessen kulturelle Vielfalt: Wilde Rasseln und orientalische Intervalle erzählen von arabischen Nächten. Kein Wunder, dass es 2019 dafür den Preis der deutschen Schallplattenkritik gab.