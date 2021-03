Die Löwen lieferten sich einen wahren Kampf um ihre Nudeln aus Insekten-Mehl: Gründerin Lara Schuhwerk aus Singen hat die „Höhle der Löwen“ mit dem gewünschten Deal verlassen. Der ehemalige Formel-1-Fahrer und jetzige Unternehmer Nico Rosberg wird sie dabei unterstützen, ihre proteinreiche Pasta aus Insekten-Mehl bekannt zu machen. Das hat schon mit dem Fernsehauftritt, der am Montag zur besten Sendezeit bei Vox ausgestrahlt wurde, gut geklappt: Bis zu 150.000 Menschen hätten sich gleichzeitig ihre Webseite angesehen, innerhalb weniger Stunden gingen hunderte Bestellungen bei Beneto Foods ein. „Ich bin überwältigt von all dem positiven Feedback“, sagt die 28-Jährige am Tag danach.

„Er war von Anfang an mein Wunsch-Löwe“

Dabei war es ein wirklicher Kampf um die Geschäftsidee der Singenerin: Zwei sogenannte Löwen wollten sich beteiligen, Ralf Dümmel und Nico Rosberg. Da wurden teils die Krallen ausgefahren und Rosberg unterstellte Dümmel, dass dieser sich wegen seiner Unternehmensgröße weniger um seine Gründer kümmern könne und bislang keine großen Erfolge im Lebensmittel-Bereich habe.

Investor Nico Rosberg nimmt die Pasta aus Grillenmehl von „Beneto Foods“ genau unter die Lupe. | Bild: _Beneto Foods_

Ob das am Ende den Ausschlag gab, dass Lara Schuhwerk sich für Nico Rosberg entschied? „Er war von Anfang an mein Wunsch-Löwe“, sagt sie. Denn Rosberg stehe für Nachhaltigkeit und habe Mut, Dinge neu zu denken. Außerdem verstehe er ihre Vision dahinter und dass sie mit ihrer Idee etwas verändern wolle: Mit Insekten könnten Menschen sich proteinreich ernähren, ohne auf klassische tierische Produkte zurückgreifen zu müssen.

Viele Deals scheitern nach der Ausstrahlung – dieser nicht

Dass Lara Schuhwerk so viel Sendezeit erhalten hat, habe sie selbst überrascht: „Das haben wir selbst nicht fassen können.“ Sie habe nicht nur die anvisierten 80.000 Euro erreicht, sondern schätze besonders das Know-how von Nico Rosberg. Dessen Team sei zum Beispiel im Marketing-Bereich sehr versiert. Und anders als bei anderen Deals, sei ihre Zusammenarbeit nach der Sendung tatsächlich zustande gekommen: „Ich bin total happy – auch darüber, dass ich jetzt endlich darüber reden kann, dass ich mit Nico Rosberg einen tollen Geschäftspartner an meiner Seite habe.“

Das Thema polarisiert: Neben viel Zustimmung gibt es auch Ablehnung im Netz

Bisher habe sie alle Entscheidungen alleine treffen müssen. Jetzt habe sie die Gewissheit, dass sie sich bei strategischen Fragen mit einem Team austauschen kann, das auch neue Perspektiven bringe. „Das ist Gold wert.“ Gedacht hätte sie das nicht, wie sie sagt: Sie sei mit einer sehr bodenständigen Erwartung in die Sendung gegangen, zumal das Thema Insekten polarisiere. Dass dann gleich zwei Löwen um sie kämpfen, sei toll gewesen.

Lara Schuhwerk aus Singen präsentiert bei der „Höhle der Löwen“ ihr Start-up „Beneto Foods“: eine Pasta, die Insektenmehl enthält. | Bild: _Beneto Foods_

Woran sie sich noch gewöhnen müsse, seien negative Rückmeldungen: Manche würden sich an den Insekten, am Preis oder an ihr als Gründerin stören, Schuhwerk spricht von einem kleinen sogenannten Shitstorm im Netz. Doch auch das bringe sie persönlich weiter. Und von den über 2000 Nachrichten, die sie erhalten habe, sei der aller größte Teil sehr positiv.