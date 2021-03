Die Digitalisierung ist auf dem Vormarsch; auch im Stadtarchiv Singen. Mit einem Auftritt im sozialen Medium Facebook wurde im Zuge des ersten Lockdowns schon eine virtuelle Plattform geschaffen. Mit einem digitalen Stadtlexikon soll nun ein zweites Standbein im Internet entstehen.

Damit will das Archiv die historische Bildungsarbeit vorantreiben. Wie Leiterin Britta Panzer in einem Online-Workshop erläuterte, sollen dabei Orte, Personen und Ereignisse der Stadtgeschichte verknüpft und nutzerfreundlich präsentiert werden. Grundlage dafür sei ein Stadtplan mit Informationen und Digitalisaten, also digital entstandenen Produkten.

Bürger werden um Mithilfe gebeten

Mit Klick auf einzelne Punkte würden Informationen eingeblendet. Um die Inhalte zu erweitern, sind auch die Bürger gefragt: „Viele Singener haben ein großes stadtgeschichtliches Wissen, das wir gerne für unser Vorhaben nutzen möchten“, erklärte Panzer.

Außerdem erklärt sie, dass mit diesem Projekt die Möglichkeit für Crowdsourcing ausgelotet werden solle. Dies bedeute, dass Bürger auf unkomplizierte Art Inhalte teilen und in einer entsprechenden Anwendung zur Verfügung stellen können.

Dazu könne historisches Material zum Einlesen im Stadtarchiv abgegeben werden. Fotos mit Kurzbeschreibung könnten auch selbst hochgeladen werden, so Panzer. Zur Singener Geschichte seien auch sogenannte Storymaps zu einzelnen Themen geplant. Dabei werden Inhalte auf eine spezielle Art dargestellt.

Start bisher auf Mai festgelegt

Die Resonanz der 13 Teilnehmer war positiv, auch Vorschläge für weitere Themen und die technische Umsetzung wurden eingebracht. Der Prototyp der Seite wurde von Britta Panzer gemeinsam mit Philipp Jakob, ehemals Praktikant, und Elke Schulze vom Vermessungsamt gestaltet. Momentan befinde sich der Datenbestand noch im Aufbau. Online gehe die Seite voraussichtlich Mitte Mai.

Kontakt: Wer sich am digitalen Stadtlexikon beteiligen möchte, kann sich per Mail unter archiv@singen.de oder telefonisch unter (07731) 852 53 an das Stadtarchiv wenden