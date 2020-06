Eine Verbrechensserie ist beendet. Nachdem drei Männer in Wohnungen im Schwarzwald, auf der Baar und im Landkreis Böblingen eingedrungen sind, wurden sie in Singen gestellt. Die Einbrecher wandern für mehrere Jahr hinter Gitter. Eine gerechtfertigte Strafe. Und doch muss sich die Justiz die Frage gefallen lassen, ob dieses Urteil dazu beiträgt, ein Problem zu lösen oder ob es nicht sogar ein Problem verstärkt.

Während der Verhandlung betonen Richter und Staatsanwalt, ja sogar die Verteidiger immer wieder ein Wort: generalpräventiv. Sie verstehen das Urteil als Signal. Wer nach Deutschland kommt, nur um Verbrechen zu begehen; wer in Wohnräume einbricht und in Kauf nimmt, Bewohner und Nachbarn in Angst und Schrecken zu versetzen, muss mit einer harten Strafe rechnen. Abschreckung lautet das Motto. Ob das funktioniert ist fraglich. Denn selten wird der Zusammenhang zwischen Lebensumständen und Kriminalität so deutlich wie bei diesem Prozess.

Unter strenger Bewachung: Angeklagter Marco J. hat bereits einen misslungen Fluchtversuch hinter sich. | Bild: Holger Niederberger

Schon nach den ersten Minuten ist klar: Die Ausgangsbedingungen für die Angeklagten sind denkbar schlecht. Alle drei kommen aus ärmlichen Verhältnissen. Schulabschluss? Fehlanzeige. Bereits im Alter von 13 Jahren müssen sie die spärlichen Arbeitsangebote nutzen, die sich ihnen bieten. Viele sind es nicht. Roma werden diskriminiert. Asylsuchende hätten bessere Chancen auf einen Job, konstatiert einer der Verurteilten. Fest steht, spätestens seit der damalige Innenminister Matteo Salvini 2018 das Ziel ausgab, alle Roma ohne italienische Staatsangehörigkeit des Landes zu verweisen, hat auch die Zahl der Übergriffe gegen die Minderheit zugenommen.

Italiens Anti-Roma-Haltung bildet keine Ausnahme: Zsolt Bayer, Berater von Ungarns Regierungschef Viktor Orbán, hat Roma öffentlich als Tiere bezeichnet, die unwürdig sind unter Menschen zu leben. Und wie ist das bei uns?

Im Gerichtssaal geben zwei der drei Pflichtverteidiger zu, dass sie ihren Mandanten in Aussicht gestellt hätten, mit einer Bewährungsstrafe davon zu kommen – „aber jetzt ist es halt so“, so der lapidare Kommentar des einen Verteidigers. „Man kann kein Erdbeereis verlangen, wenn es nur Schokolade gibt.“ Für seinen Mandanten und die beiden Mittäter geht es zurück ins Gefängnis. Ihre sechs Kinder werden die nächsten Jahre ohne Väter aufwachsen. Verschuldet sind die Familien aber schon jetzt.

Spätestens wenn die drei nach ihrer Haft das Geld für die Gerichtskosten aufbringen müssen, wird sich die Frage stellen, ob dieses Urteil so präventiv nachwirkt, wie sich die Beteiligten das wünschen.