Einige stehen bereits 30 Minuten vor der Eröffnung des Cano Schlange, um als Erste im neuen Einkaufszentrum einkaufen zu können. Diszipliniert, immer mit Abstand und meistens mit Mundschutz, reihen sie sich vom Eingang an der Hegaustraße die August-Ruf-Straße hinauf. Oberbürgermeister Bernd Häusler dankte in einer kurzen Rede den Singenern und Menschen wie denen, die in der Kälte anstanden, denn sie hätten nicht zuletzt mit dem Bürgerentscheid gezeigt: „Wir wollen dieses Center.“ Man habe viele Jahre darum gerungen und das Projekt sei ein unglaublicher Kraftakt gewesen, bis zur letzten Sekunde. Doch Leuchtturmprojekte wie das Cano seien wichtig für die Einkaufsstadt Singen, auch und besonders in Zeiten des Onlinehandels.

Einige Menschen stehen bereits Schlange, bevor die Verantwortlichen von Stadt und ECE das Band durchschneiden. | Bild: Tesche, Sabine

Eine Eröffnung in Pandemie-Zeiten: Nicht einfach, aber möglich

Dennoch appellierte Häusler: „Bitte haben Sie Respekt, bitte zeigen Sie Rücksicht.“ Denn eine Eröffnung in Pandemie-Zeiten sei nicht einfach, Abstand und ein Mund-Nasen-Schutz seien wichtig. Dafür hat die Stadt eine Allgemeinverfügung erwirkt, die Maskenpflicht rund ums Cano vorschreibt. Wegen der Corona-Verordnung dürfen aktuell nur rund 1000 Menschen ins Cano, die mit einem Lasermessgerät erfasst werden sollen. Sicherheitskräfte ordnen den Besucherstrom und begrüßen die ersten Gäste: „Lang genug gefroren, viel Spaß im Cano!“

Center-Leiterin Carolin Faustmann bedankte sich bei der feierlichen Eröffnung besonders bei den Menschen, die am Cano mitgearbeitet haben: „So ein Schmuckstück entsteht nur in Teamarbeit“, sagte sie.

Center-Leiterin Carolin Faustmann durchschneidet mit OB Bernd Häusler und ECE-Gesamtprojektverantwortlichem Marcus Janko das Eingangsband zum Cano. | Bild: Tesche, Sabine

Bei der Eröffnung dabei waren neben Marcus Janko, dem Gesamt-Projektverantwortlichen des Bauherren ECE, und dem ECE-Vermietungsverantwortlichen Nils Hoffmann unter anderem auch Eberhardt Sturm, der für den Bau verantwortlich war, und Lennart Sirak, der das Projekt entscheidend mitentwickelt hat.

60 von 85 Händlern sind am Start – und das länger als sonst

An den drei Eröffnungstagen Donnerstag, Freitag und Samstag, also 10. bis 12. Dezember, hat das Cano seine Öffnungszeiten verlängert, um die Besucherströme zu entzerren: Von 8 bis 21.30 Uhr kann eingekauft werden. Von den 85 angekündigten Geschäften gehen 60 an den Start – die Gastronomie darf noch nicht eröffnen, einige Händler können wegen Verzögerungen erst später beginnen.