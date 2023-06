Sobald der erste Ton in der Gems erklingt, ist klar, dass hier drei Musiker besonderen Kalibers auf der Bühne stehen. Auch wenn der Auftakt ein entspannter ist, so beherrscht jedes Mitglied des Bill Stewart Trios sein Instrument meisterlich. Bandleader und Namensgeber Bill Stewart spielt bereits von Kindesbeinen an auf dem Schlagzeug, hat sich dies überwiegend autodidaktisch beigebracht. Nach seinem Studium war es seine Beteiligung in John Scofields Quartett, die ihm größere Bekanntheit bescherte. Mittlerweile leitet er selbst zwei Ensembles, eines davon eben mit dem Bassisten Larry Grenadier und dem Saxophonisten Walter Smith III. Beide Kollegen haben ebenfalls schon frühzeitig mit dem Musizieren begonnen und kommen aus musikalischen Familien.

Der in San Francisco geborene Grenadier begann mit dem Trompetenspiel. Im Trio mit seinen beiden Brüdern spielte er noch Bassgitarre. Sein Studium beendete er in Englischer Literatur. Trotzdem zog es den 58-Jährigen schnell zum Kontrabass. 1997 lernte er schließlich Stewart in New York kennen. Zwar damals als Teil eines Quartetts, die Zusammenarbeit hat dennoch Bestand bis heute. Gerade zwischen den zwei Männern scheint eine ungemeine Vertrautheit auf der Singener Bühne zu bestehen. Stewart kann noch sehr in seinen diversen rhythmischen Kapriolen aufgehen, Grenadier bildet die perfekte Einheit mit dem Schlagzeuger, verliert nie den Kontakt.

Doch Smith steht den Jazzurgesteinen in nichts nach. Sein Werdegang ist nicht weniger beeindruckend. Nach seinem Studium am Berklee College of Music arbeitete er unter anderem mit der amerikanischen Band Destiny‘s Child und dem kanadischen Sänger Michael Bublé zusammen. Zusätzlich war er mit den beiden Jazzgrößen Herbie Hancock und Wayne Shorter auf Tournee. Im Singener Jazzclub ist er der Mann für die weichen Töne. Mit seinem satten Klang und den geschmeidigen Fingern betört er die Zuhörer. Es ist vor allem die Qualität seiner Einzelspieler, die dieses Trio stark macht.