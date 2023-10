Singen vor 4 Stunden Ein toller Abend für die Lebenshilfe Stiftung punktet mit ihrer Benefiz-Veranstaltung

Es gibt gute Unterhaltung und viele Informationen

Die Gruppe Together one eröffnet mit einer Tanzeinlage das Programm des Benefizabends der Stiftung Lebenshilfe Singen-Hegau zugunsten von Menschen mit Beeinträchtigung in der Stadthalle. | Bild: Christel Rossner