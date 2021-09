„Ein Bier ist kein Bier.“ Es sind Sätze wie diese, die Lars Kiefer und Jana Klaiber die Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Denn der Leiter und die Sozialarbeiterin bei der Fachstelle Sucht wissen: Etwa ein Drittel aller Frauen in Deutschland trinkt Alkohol in der Schwangerschaft. Nicht alle davon tun das bewusst, denn zum Teil wissen sie noch nicht, dass sie überhaupt schwanger sind. Doch ein Glas kann bereits fatale Folgen für das ungeborene Kind haben. Die Folge: Diese Kinder können mit einer Fetalen Alkoholspektrumstörung (FASD) auf die Welt kommen- und diese ist nicht heilbar.

Wie entsteht FASD?

„Kinder, die an FASD erkranken, müssen nicht zwangsläufig eine alkoholkranke Mutter haben“, macht Jana Klaiber im Gespräch mit dem SÜDKURIR deutlich. Vielmehr reicht ein Glas Wein oder Bier in der Schwangerschaft. Denn trinkt eine werdende Mutter Alkohol, hat das Ungeborene binnen kürzester Zeit den gleichen Blutalkoholspiegel wie sie.

Die Fachstelle Sucht warnt: Ein Glas Alkohol in der Schwangerschaft kann eines zu viel sein. Schwere Erkrankungen wie die Fetale Alkoholspekrumsstörung können für ungeborene Kinder die Folgen sein. | Bild: Adobe.stock.com/tatoman/Alexandra Schilenko/pmdesign

Die Folgen können dabei gravierend sein. Einen Schutzschild hat das Ungeborene nämlich nicht: Der Alkohol gelange direkt in die Plazenta und wirke sich dort unmittelbar schädigend auf die Entwicklung des Kindes aus. Laut Klaiber brauche das ungeborene Kind zehnmal länger, um den Alkohol abzubauen, als seine Mutter. „Die kindliche Leber ist noch unreif und es fehlen ihr dafür wichtige Enzyme“, sagt sie.

Lars Kiefer von der Fachstelle Sucht: „Die Fetale Alkoholspektrumstörung ist unheilbar, irreparabel. FASD bleibt für immer, das geht nicht weg.“ | Bild: Matthias Güntert

Die Folge ist verheerend: Das Ungeborene bleibe dadurch wesentlich länger alkoholisiert als die Mutter, macht Lars Kiefer deutlich. „Ungeborene haben im Mutterleib eigentlich keinen Alkoholfilter“, so Kiefer weiter. Oder anders formuliert: Laut den beiden Experten der Fachstelle Sucht sei Alkohol am schädlichsten für ein Ungeborenes.

Eine gemeine Erkrankung

Die Fetale Alkoholspektrumstörung wird in Fachkreisen und bei Experten oft als unsichtbare Behinderung bezeichnet. „Menschen mit FASD sind in jeder Schulform zu finden, es gibt sie auch in allen Bevölkerungsschichten“, sagt Lars Kiefer. Auch Jana Klaiber ordnet ein: „Die Fetale Alkoholspektrumstörung ist bei Neugeborenen die häufigste Behinderung in Deutschland, sogar noch vor Trisomie 21.“

Singen Spontane Impfung im Vorbeifahren: Warum eine Disko zum Impfzentrum wird Das könnte Sie auch interessieren

Laut dem Verein FASD Deutschland liegt die Geburtenrate für Kinder mit FASD in der Bundesrepublik bei 177 je 10.000 Geburten. Schätzungen zufolge liegt die Dunkelziffer an erkrankten Kindern wesentlich höher. Denn FASD wird häufig etwa mit einem Aufmerksamkeitsdefizit verwechselt. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Unwissenheit der Eltern ist ein Faktor, ein weiterer fehlende Auffälligkeiten der Kinder. „Wir haben leider zu wenige Experten in Deutschland, die eine Erkrankung sicher diagnostizieren können“, kritisiert Klaiber.

Die Diagnose wird zum Puzzle

Ob ein Kind an FASD erkrankt ist, gleicht häufig einem Stochern im Dunkeln. Denn nicht allen FASD-Kindern ist ihre Krankheit anzusehen. Genau dieser Umstand mache eine Diagnose laut Jana Klaiber und Lars Kiefer auch so schwer. „Die Symptome müssen oft wie ein Puzzle zusammengefügt werden“, sagt Kiefer. Äußere Anzeichen gibt es, allerdings sind sie nicht immer zwingend: Minderwuchs, Untergewicht, Kleinköpfigkeit, Augenfehlbildungen, verminderte Intelligenz, geistige Behinderungen sowie geistige und motorische Entwicklungsstörungen sind nur einige davon. „Oftmals braucht es für eine entsprechende Diagnose auch die Eltern, die die Schwangerschaft Revue passieren lassen müssen“, sagt Kiefer.

Gailingen Nach der Intensivstation ist es nicht vorbei: Wie Patienten mit Langzeit-Folgen von Corona kämpfen Das könnte Sie auch interessieren

Die Sozialarbeiterin von der Fachstelle Sucht macht deutlich: Mit FASD ist nicht zu spaßen. Warum? „Diese Krankheit ist unheilbar, irreparabel.“ Therapieansätze könnten die Symptome lediglich lindern. Zudem besteht bei Kindern mit FASD eine 30-prozentig höhere Wahrscheinlichkeit eines Suchtrisikos. „FASD bleibt für immer, das geht nicht einfach wieder weg“, so Kiefer weiter.

Ein Schnapszahl-Datum mit Wirkung

Der Tag des alkoholgeschädigten Kindes ist ein Datum mit Signalwirkung. Der erste FASD-Tag wurde am 9.9.1999 gefeiert. Dieser Tag wurde so gewählt, dass sich die Welt am neunten Tag des neunten Monats des Jahres daran erinnern wird, dass eine Frau in den neun Monaten der Schwangerschaft auf Alkohol verzichten sollte. Zudem ist es eine Schnapszahl.

Jana Klaiber von der Fachstelle Sucht: „FASD ist bei Neugeborenen die häufigste Behinderung in Deutschland, sogar noch vor Trisomie 21.“ | Bild: Matthias Güntert

Jana Klaiber und Lars Kiefer wollen den Tag nutzen, um auf die Gefahr von Alkoholkonsum in der Schwangerschaft aufmerksam zu machen. „Wir wollen nichts verteufeln und niemanden stigmatisieren“, betont Klaiber. Vielmehr wünsche sie sich, dass die Aufklärung über die Folgen von Alkohol in der Schwangerschaft verstärkt wird. „Vielen ist nicht bewusst, was sie ihrem ungeborenen Kind antun. Ein Glas Bier kann eben bereits eines zu viel sein in einer Schwangerschaft“, so Klaiber. Oder um auf den Anfangssatz zurückzukehren: „Lieber kein Bier als ein Bier!“