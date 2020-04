Kennen Sie diese unangenehme Situation, wenn am anderen Ende der Leitung jemand den Telefonhörer nimmt und man in diesem Moment erkennt, dass man sich verwählt hat? Manchmal entstehen daraus nette kurze Gespräche, passiert ja jedem mal. Manchmal hat derjenige sogar einen Tipp parat, wie der eigentliche Gesprächspartner zu erreichen ist. Meistens allerdings ist es eine kurze Erkenntnis ohne viele Worte, nach der das nächste Wählen ganz achtsam geschieht. Theoretisch. Praktisch lande ich seit vielen Wochen immer mal wieder in Geislingen an der Steige.

Eine 7 macht den Unterschied

Diesen Ort kennt manch einer vielleicht vom Umsteigen gen Stuttgart: Erst mit dem Zug nach Ulm, dann weiter nach Stuttgart – vorbei an Geislingen an der Steige. Geislingen ist jedenfalls 200 Kilometer weit entfernt und, mit Verlaub, ziemlich irrelevant für die Singener Lokalredaktion. Warum ich dennoch den Kontakt dorthin suche? Die Vorwahl ist eben verflixt ähnlich der Singener Vorwahl, die ich vom Homeoffice aus stets dazu wählen muss. 07731 oder 07331 – da kann schnell mal was daneben gehen, ein Fingerdruck entscheidet.

Ein Glück sind Smartphones inzwischen so clever, dass sie schon im ersten Moment eines Anrufs zeigen, in welchem Ort es klingelt. Dadurch kann ich schnell auflegen und spare mir den unangenehmen Moment, dass jemand aus Geislingen an der Steige ans Telefon geht und mich fragt, was denn der SÜDKURIER von ihm möchte. Genügt ja, wenn der ein oder andere aus Singen das tut.

Ein Ring, der für 53 gemeinsame Jahre steht

Der Bund fürs Leben, besiegelt mit einem Ring. Da haben sich zwei Menschen gefunden, die den Rest ihres Lebens miteinander verbringen möchten. Doch was, wenn der Ring verloren geht? Das hat sich vermutlich auch die Ehefrau von Rudi gefragt, die ihn vor 53 Jahren geheiratet hat. Namen und Datum verrät die Gravur eines Rings, den Kegler des SKG 77 Singen beim Auf- und Ausräumen der Twielfeld-Arena gefunden haben: 26.8.67 steht darin. Mehr wissen die Vereinsmitglieder allerdings nicht, wie Ann-Katrin Walz dem SÜDKURIER erklärt. „Der Ring könnte schon sehr lang bei uns auf der Bahn liegen.“

Eine Online-Suche soll helfen. Jetzt auch offline in der Zeitung

Gefunden wurde er Ende März, im April hat sie dann im sozialen Netzwerk Facebook einen Aufruf gestartet: Findet Rudi! Nein, nicht ganz. Findet Rudis Ehefrau! Über 300 Mal wurde dieser Beitrag bereits geteilt, auch in der benachbarten Schweiz. Einen heißen Tipp gibt es aber noch nicht. Einige der Leser spekulieren, ob Rudis Ehefrau überhaupt online unterwegs ist und auf diesem Weg gefunden werden kann, wenn sie schätzungsweise über 70 Jahre alt ist. Deshalb helfen wir der Suche offline ein wenig auf die Sprünge und fragen: Was ist denn mit dem Bund fürs Leben, wenn der Ring verloren geht? Rudis Ehefrau hat dafür sicher eine Antwort und in den vergangenen Monaten, wenn nicht Jahren, eine Alternative zu dem Ehering gefunden.