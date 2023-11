Sie stehen stundenlang am Grill und drehen auch die hundertste Wurst noch geduldig um. Sie waschen die Trikots der C-Jugend und legen sie ordentlich gefaltet in die Tasche fürs nächste Spiel zurück. Sie sorgen dafür, dass alle Noten zum Musizieren da sind. Und, und, und. Was all diese Menschen in den Vereinen unserer Region verbindet: Sie stehen im Hintergrund und würden sich alles nennen, nur nicht stille Stars. Der SÜDKURIER macht es dennoch.

Diese ehrenamtlich Engagierten sollen gewürdigt werden und ein Gesicht bekommen. Deshalb schreibt der SÜDKURIER den Preis „Stille Stars“ für Vereine im Raum Singen/Hegau, Radolfzell/Höri und Raum Stockach aus. Die Redaktion will diesen Frauen und Männern, ohne die unser Gemeinwesen so viel ärmer wäre, öffentliche Wertschätzung zollen und ihnen zugleich ein Gesicht geben. Als Preis stiftet der SÜDKURIER insgesamt 1500 Euro Zuschuss für die Vereinskasse. Die „Stillen Stars der Vereine“ werden außerdem in einer besonderen Veranstaltung Anfang nächsten Jahres geehrt.

Die Aktion: Warum macht der SÜDKURIER das? Der SÜDKURIER ist mehr als nur eine Nachrichten-Redaktion – wir sind ein Teil der Gemeinschaft, über die wir berichten. Unser Herz schlägt für die Menschen vor Ort und ihre bemerkenswerten Geschichten. Mit unserer Aktion „Stille Stars der Vereine“ möchten wir das ehrenamtliche Engagement in unserer Region würdigen und unterstützen. Deshalb hat die Redaktion auch die Serie ‚Dein Verein, unser Thema‘ gestartet, in der wir Lösungen vorstellen für Herausforderungen, vor denen viele Vereine in der Region stehen. So nominieren Sie einen Stillen Star der Vereine Der SÜDKURIER freut sich ab 8. November und bis 22. November über viele Vorschläge, wer den Ehrenamtspreis besonders verdient hätte. Die Nominierung erfolgt über die Internetseite https://redaktion.suedkurier.de/ . Dort können Texte und Bilder hochgeladen werden, sobald man angemeldet ist. Die dafür nötige Registrierung ist mit wenigen Klicks erledigt und kostenlos. Nach Bewerbungsschluss werden die Nominierten in der Reihenfolge vorgestellt, wie der Vorschlag eingegangen ist. Die Leserinnen und Leser können in der Folge online über die Vorschläge abstimmen.

Jetzt Vorschläge einreichen bis 22. November

Nun können Vereine ab Mittwoch, 8. November, ihre stillen Stars nominieren. Bis Mittwoch, 22. November ist dafür eine Online-Plattform freigeschaltet. Der Vorschlag braucht einen kleinen Text, der möglichst begeisternd erzählt, wofür sich diese oder dieser eine Ehrenamtliche besonders einsetzt und warum sie oder er einen Preis verdient. Außerdem ist ein Foto der Person nötig. Wichtig ist dabei, dass die Nominierung natürlich mit der oder dem Betreffenden abgesprochen sein muss.

In der Folge können dann die Leserinnen und Leser des SÜDKURIER zwischen dem 27. November und 4. Dezember im Internet abstimmen, wer den Preis am meisten verdient hat.

Neben Preisen gibt es auch Aufmerksamkeit

Vergeben werden ein Haupt- und mehrere weitere Preise. Das Geld fließt dabei in die Vereinskasse und soll im Sinne des jeweiligen „Stillen Stars“ verwendet werden. Männer und Frauen, die in der Abstimmung weit vorne landen, stellen wir mit einem größeren Artikel zudem nochmals vor. Ihre Geschichten sollen nicht nur ihren Einsatz für die Gemeinschaft beleuchten, sondern auch andere dazu ermutigen, sich ebenfalls in der Gemeinschaft vor Ort zu engagieren.