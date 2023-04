Niederlagen gehören für Sportler zum Geschäft – auch oder vielleicht gerade für Leistungssportler. Auch Fabian Hambüchen kann das sprichwörtliche Lied davon singen. Er hat zwar 2016 in Rio de Janeiro olympisches Gold am Reck gewonnen. Doch auch in seiner Karriere ging nicht immer alles geradeaus. Das geht allein schon im Trainingsalltag los, wie der frühere Spitzen-Kunstturner beim Vorgespräch zum Singener Wirtschaftsforum berichtete: „Es gibt Tage, an denen man bei einem Recktraining 20 bis 30 Mal absegelt“, sagte er per Videoschalte von seinem Wohnort Wetzlar.

Prestigeträchtiges Treffen der regionalen Wirtschaft

Bei dem prestigeträchtigen Treffen für die regionale Wirtschaft am Donnerstag, 20. April, in der Singener Stadthalle wird Hambüchen der Gastredner des Abends sein. Unter dem Titel „Stürzen, Aufstehen, Siegen lernen“ wird er ab 19.30 Uhr in der Stadthalle über den Umgang mit Niederlagen sprechen. Es wolle den Zuhörern unter anderem vermitteln, wie sie ihre Ziele erreichen können, sagte Hambüchen im Interview mit dem SÜDKURIER. Nicht zuletzt gehe es dabei um mentale Aspekte, wie zum Beispiel den Umgang mit Niederlagen. Dazu hat Hambüchen auch praktische Tipps angekündigt.

Das Publikum darf sich auf einen launigen Vortrag freuen, schon beim Vorgespräch zeigte sich der frühere Spitzensportler als unterhaltsamer Erzähler. Das SÜDKURIER Medienhaus ist Medienpartner des Wirtschaftsforums, Chefredakteur Stefan Lutz wird den Abend moderieren.

Wie man mit Problemen umgehen kann

Der Vortrag passt ins Gesamtkonzept des Wirtschaftsforums, das in diesem Jahr zum zehnten Mal stattfindet. Die Veranstaltung steht unter dem Titel „Sicherheit im Umgang mit Unsicherheit – wie wir Resilienz lernen können“. Resilienz – damit ist Widerstandsfähigkeit gegen Krisen, Probleme und Rückschläge gemeint oder ganz allgemein die Fähigkeit, Probleme bewältigen und mit ihnen umgehen zu können.

Die Veranstaltung fällt in eine Zeit, in der die Corona-Krise praktisch nahtlos vom Krieg in der Ukraine abgelöst wurde. Und auch die Finanzkrise vom Ende der 2010er-Jahre ist noch nicht allzu lange her.

Mitarbeiter von Unternehmen und Akteure des Wirtschaftslebens können daher schon am Nachmittag an verschiedenen Workshops teilnehmen, die Sicherheit im Umgang mit Unsicherheit vermitteln wollen.

Eintrittskarten zu je 12 Euro für die Abendveranstaltung gibt es beim Ticketverkauf der Stadthalle und im Internet unter www.singencongress.de. Auch Tageskarten zu 140 Euro und Kombitickets für Nachmittag und Abend zu 150 Euro sind noch verfügbar.