von Sandra Bossenmaier

Die Pfarrkirche St. Agatha in Hausen an der Aach hat wieder ein dichtes Dach. In einem feierlichen Gottesdienst unter der schönsten Kirchenkuppel der Welt – so nannte Pfarrer Werner Mühlherr den freien Himmel – wurde das kürzlich sanierte Kirchendach gesegnet. Musikalisch mitgestaltet wurde der Gottesdienst vom Musikverein Hausen unter Leitung von Christian Waibel und dem Singkreis unter Leitung von Ekkehard Halmer.

Mit einem feierlichen Gottesdienst wird das neue Kirchendach der Pfarrkirche St. Agatha eingeweiht. | Bild: Sandra Bossenmaier

Pfarrer Werner Mühlherr dankte Gott dafür, dass die Gläubigen in Hausen nun wieder ein dichtes Dach über dem Kopf haben. Hier könne man eine Heimat im Glauben finden und Erfahrungen einer lebendigen Kirche machen. Mutig begab sich Pfarrer Mühlherr mit einer Arbeitsbühne in luftige Höhe, um dort das neue Kirchendach sowie die Gottesdienstbesucher vom Himmel herab zu segnen.

Pfarrer Werner Mühlherr segnet Holzkreuze, die aus dem alten Dachstuhl der Kirche gefertigt wurden. | Bild: Sandra Bossenmaier

Und den Himmel und die Erde oder Gott und Mensch gelte es in einer neuen Kirche zusammenzubringen, hatte der Pfarrer zuvor gepredigt. Ständig verändere sich die Gemeinschaft und die Struktur der Glaubenden, nun solle man nicht konservativ in die Vergangenheit schauen, sondern positiv und kreativ nach vorne blicken. Es brauche eine neue Weise von Kirche.

Es sei zwar gut, dass die Kirche heute den Blick auf den Menschen habe und helfen wolle, aber den Himmel und damit das ewige Leben, dürfe man dabei nicht vernachlässigen.

Kreis Konstanz 22. September: Bei der letzten Gelegenheit werden nochmals knapp 400 Personen am Impfzentrum in Singen geimpft Das könnte Sie auch interessieren

Wie Alexander Kionka, Geschäftsführer des beauftragten Architekturbüros aus Friedingen, ausführte, wurde das komplette Dach der Kirche saniert. Dieses wurde neu gedeckt, der historische Dachstuhl saniert, die Elektrik im Dachgeschoss erneuert, die Glockenanlage saniert und die Mineralwolle im Schiffsboden gegen eine regenerative Dämmung ausgetauscht.

Pfarrer Werner Mühlherr segnet von einer Hebebühne aus das Dach. | Bild: Sandra Bossenmaier

Die Kosten für das Sanierungsprojekt beliefen sich laut Dietmar Stephan, Verwaltungsbeauftragter der Erzdiözese, auf insgesamt etwa 300.000 Euro, damit war man deutlich unter den geplanten Kosten geblieben.