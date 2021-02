Die Ampel springt auf grün, das Auto ruckt an, nur um wenige hundert Meter weiter wieder an einer roten Ampel halten zu müssen: Solche Situationen erleben Autofahrer in Singen in diesen Tagen oft. Doch in etwa einem Jahr soll Schluss damit sein. Denn die Stadt kauft einen neuen Verkehrsrechner, mit dem der Autoverkehr auf Singener Straßen leichter fließen soll. Den Beschluss dazu hat der Ausschuss für Stadtplanung, Bauen und Umwelt des Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung einstimmig getroffen. Etwa 464.000 Euro soll das gute Stück kosten, wobei die Umrüstung der einzelnen Ampeln sowie die Wartung für zehn Jahre bereits in der Summe inbegriffen sind, wie Ekkehard Sigg, Abteilungsleiter Straßenbau bei der Stadtverwaltung, erklärt. Doch was kann der neue Verkehrsrechner und wie werden die Ampeln derzeit gesteuert? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wie werden die Singener Ampeln derzeit gesteuert? Die derzeitige Steuerungseinheit für die Singener Ampeln ist ein 32 Jahre alter Ampeldirigent, sagt Sigg auf Anfrage: „Das ist im Prinzip eine bessere Zeitschaltuhr.“ Und ein Unikat, denn in Singen laufe das letzte Gerät dieser Art in ganz Baden-Württemberg, sagte Sigg dem Ratsausschuss. Man könne sich das Gerät wie einen alten Telefonschaltschrank vorstellen, es funktioniere mit Relais und Speicherkarten, so der Abteilungsleiter auf Anfrage. Manche Punkte, an denen es bei den Singener Ampeln nicht rund läuft, würden auf ausgefallene Speicherkarten zurückgehen. Er nennt als Beispiel die Abzweigungen Hauptstraße/Hegaustraße und Hauptstraße/Gambrinus. Hier sollten die Ampeln eigentlich koordiniert sein, auch wenn Fußgänger über die Straße wollen.

„Vor allem in der Innenstadt soll der Verkehr besser fließen.“ Bernd Häusler, Oberbürgermeister | Bild: Hans Noll

Was kann das neue Gerät? Zunächst einmal natürlich die Ampeln steuern. Innerstädtisch sollen diese dann besser koordiniert sein, etwa für eine grüne Welle. Doch der Verkehrsrechner könne auch in Echtzeit erfassen, wie gut der Verkehr an den einzelnen Ampeln fließe, so Sigg. Man könne Ampeln gruppenweise zusammenfassen, um die grüne Welle für Autofahrer zu erreichen. Und der neue Rechner könne auch Sonderprogramme für Umleitungen beim Stadtfest oder bei Bauarbeiten bewältigen. Zudem beherrsche das Gerät auch unterschiedliche Tempolimits, sagte Sigg im Ausschuss. Das ist interessant, wenn man nachts langsamer fahren darf als tagsüber.

Welche Ampeln werden an den neuen Rechner angeschlossen? In einem ersten Schritt sollen die Ampeln in der Innenstadt nördlich der Bahnlinie und die am Abzweig der Julius-Bührer-Straße von der Rielasinger Straße angeschlossen werden, insgesamt 16 Stück. Weitere 35 Ampeln sollen laut der Sitzungsvorlage in zwei weiteren Abschnitten angeschlossen werden, wobei die Umrüstung dann gesondert ausgeschrieben werde. Laut Ekkehard Sigg sind dies Ampeln in der Georg-Fischer-Straße.

„Das begrüßen wir alle, den Verkehr besser zu lenken.“ Klaus Niederberger, CDU | Bild: SK

Werden die Singener Ampeln während der Umrüstung abgeschaltet? Dann könnten einzelne Ampeln für zwei bis drei Tage aus sein, so Sigg im Ausschuss auf Anfrage von Klaus Niederberger (CDU). Monatelange Beeinträchtigungen werde es beim Umbau aber nicht geben, trotz Umstellung im laufenden Betrieb.

Wie sieht der Zeitplan aus? Sigg rechnet mit einem halben Jahr, bis der neue Rechner installiert wird. Die Feinarbeiten danach dürften nach seiner Einschätzung etwa ein weiteres halbes Jahr dauern. Und halten soll der neue Rechner mindestens zehn Jahre.