Feierlich ist der Abschluss der diesjährigen Schulabgänger der Ekkehard-Realschule gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung der Bildungseinrichtung. Kurz vor Beginn der Sommerferien hat in der Pausenhalle der Ekkehard-Realschule die Abschlussfeier für die Klassen 9a, 10b, 10c, und 10d stattgefunden. Gemeinsam haben Realschulrektorin Patricia Heller-Tassoni und Realschulkonrektor Markus Meister als Vertreter der Schulleitung die Schülerinnen und Schüler der vier Abschlussklassen, deren Eltern und Freunde sowie Bürgermeisterin Ute Seifried begrüßt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Insgesamt erlangten 66 Schulabgänger den Realschulabschluss, davon erhielten zwölf Absolventen laut Ekkehard-Realschule jeweils einen Zeugnispreis, 15 erhielten jeweils ein Lob. Zehn Absolventen erlangten den Hauptschulabschluss, davon einer mit einem Lob.

„Jahrgangsbeste war in diesem Schuljahr in der Realschule Arina Ponomarev mit einem Notendurchschnitt von 1,3. Sie erhielt zudem die Fachpreise für Deutsch, Englisch und Geschichte“, berichtet Schulleiterin Patricia Heller-Tassoni in der Mitteilung.

Patricia Heller-Tassoni beschrieb in ihrer Rede die Schulzeit der diesjährigen Absolventen mit der Metapher der Türe, die sich nun schließt, und machte deutlich, wie unterschiedlich und vielfältig die Türen sind, die nun darauf warten, von den Schulabgängern geöffnet zu werden.

Im Anschluss daran fanden die Klassenlehrer Daniel Weber, Anne Lickert, Petra Ringmann und Pierre Sailer herzliche Worte für die Absolventen, die die Ekkehard-Realschule nun verlassen, um die nächsten Schritte ins Leben zu gehen. Im Gegenzug seien die Lehrkräfte von ihren Klassen mit dankenden und lobenden Worten sowie kleinen Präsenten bedacht worden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Für eine feierliche Atmosphäre hätten die musikalischen Beiträge von Jolie Gelso und Neshanti Navaratinam sowie Lukas Leonberger gesorgt, heißt es in der Mitteilung der Ekkehard-Realschule abschließend.