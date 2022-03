Das Impfzentrum in der Scheffelstraße 20 schließt seine Türen. Wie die Stadtverwaltung Singen mitteilte, besteht am Montag, 28. März, von 10 bis 17.30 Uhr die letzte Möglichkeit, sich dort impfen zu lassen. „Ab April werden wöchentlich Impfungen im Singener Rathaus im Bürgernebensaal West angeboten“, teilt Lilian Gramlich von der städtischen Pressestelle mit. Bürger können sich dort ab dem 6. April von 12 bis 19 Uhr im Rathaus in Zimmer 115 impfen lassen. Weitere Impftermine sind mittwochs, der 13., 20. und 27. April – immer von 12 bis 19 Uhr. Eine Impfung mit BionTech, Moderna oder Novavax ist möglich. Auch Kinderimpfungen werden angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Aufgrund der in den vergangenen Wochen immer geringer werdenden Auslastung auch in der Scheffelstraße und einer Veränderung der Impfstrategie des Landes wird der Standort nun geschlossen“, nennt Gramlich die Gründe für die Verlagerung des Impfzentrums.

Nachfrage ist stark gesunken

Stefan Schüttler, der bei der Stadt für Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement zuständig ist, ergänzt auf Nachfrage: „Die Impfstrategie des Landes mit den eingesetzten dauerhaften Impfteams läuft zum 1. April aus. Es besteht derzeit mit den niedergelassenen Ärzten und den mobilen Impfteams eine sehr gute und derzeit ausreichende Abdeckung des Impfbedarfs.“

Räume sind zum Monatsende leer

Der Impfstützpunkt in der Scheffelstraße wurde laut Stefan Schüttler seit dem 8. Dezember 2021 betrieben. Er rechne damit, dass die Rückbauarbeiten etwa zwei Tage in Anspruch nehmen werden. Ziel sei es, die Räumlichkeiten zum Monatsende wieder an den Vermieter zu übergeben.

„Da wir für den Impfstützpunkt eigenes Material nutzen konnten beziehungsweise gekauft haben, steht alles für eine eventuelle Wiedereröffnung eines neuen Impfstützpunktes zu einem späteren Zeitpunkt schnell und unkompliziert wieder zur Verfügung“, so Schüttler. Einzig erforderlich sei die Nutzung anderer Räume, über die man sich bei der Stadt vorsichtshalber schon Gedanken gemacht habe.