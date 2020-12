Es hört sich richtig groß an, was Jayden Stefan Grey da vor hat: Der junge Mann aus dem Singener Ortsteil Beuren will eine Tierklinik in Singen auf die Beine stellen. Den Versuch, das ganze Projekt als Luftschloss abzutun, kontert der 29-Jährige mit einer Argumentationskette. An deren Anfang steht eine Odyssee, die der Tierliebhaber mit seinen Katzen im vergangenen Sommer erlebt hat.

Seine nur vier Jahre alte Siam-Thai-Katze zeigte Wesensveränderungen. Grey ging mit dem Tier zum Tierarzt, der aber nichts feststellen konnte. Die Katze veränderte sich von Woche zu Woche, verweigerte schließlich die Nahrung. Grey suchte einen anderen Tierarzt auf und dann wieder den ersten. Die Katze bekam ein Antibiotikum. Keine Wirkung. Blutbild, Röntgen, Endoskopie: kein Befund. „Schließlich wurde der Bauch aufgeschnitten“, schildert Grey. „Wieder ohne Erkenntnis. Nur von einer diffusen Infektion war die Rede.“ Aber dem Tier ging es mittlerweile so schlecht, dass der Tierarzt riet, es einschläfern zu lassen.

Bei Katze wurde Tumor festgestellt

Das wollte Jayden Grey nicht hinnehmen. „Ich habe Shiva genommen und bin mit ihr eineinhalb Stunden nach Ravensburg in eine Tierklinik gefahren. Dort wurde bei einer Computertomographie (CT) ein Tumor im Mittelohr festgestellt.“ Für eine Heilung war es da schon zu spät. Die letzten Tage zu Hause wurde Shiva palliativ mit Schmerzmitteln versorgt, bevor sie von ihrem Leiden erlöst wurde. In Schramberg fand ihre Einäscherung statt. Eine kleine Urne und ein digitales Foto auf dem Sideboard im Wohnzimmer erinnern an Shiva.

Jayden Stefan Grey sucht Unterstützer für eine Tierklinik, die er in Singen initiieren will. Dafür hat er jetzt eine Web-Site erstellt, mit der er im Internet um Unterstützer für sein Vorhaben wirbt. | Bild: Trautmann, Gudrun

Jayden Stefan Grey hat ein intensives Verhältnis zu seinen geschmeidigen Vierbeinern. „Seit ich denken kann, gab es Tiere in unserer Familie. Hunde, Katzen, sogar einen Papagei ... „. In Sachsen-Anhalt geboren, kam er zur Ausbildung im Steuerfach nach Baden-Württemberg. Seinen Beruf hat er zwischenzeitlich an den Nagel gehängt, weil er sich seinem neuen Projekt ganz verschrieben hat. Mit seiner Fachkenntnis kann er einen Businessplan aufstellen und Bilanzen anfertigen.

„Ich will eine Tierklinik in Singen aufbauen und die Verwaltung übernehmen“, sagt er. Die medizinische Seite sollen ein Chefarzt, zwei Oberärzte und sechs Assistenzärzte übernehmen, so sein Plan. Der Personalplan verursacht Staunen. Doch Grey erklärt: „Um sich von einer normalen Tierarztpraxis zu unterscheiden, verlangt die Landes-Tierärztekammer einen bestimmten Fachärztestamm, der die Klinik rund um die Uhr betreiben kann.“

Familie leistet Unterstützung

Unterstützt wird Grey bis jetzt von seiner Familie. Nun sucht er weitere Mitstreiter und Einlagen für die geplante Gesellschaft. Er weiß, dass andere Haustierbesitzer von ähnlichen Leidensgeschichten berichten können. „Das soll keine Kampfansage an die Tierärzte sein“, sagt Grey. Mangels entsprechender Diagnosegeräte hätten sie Shivas Problem gar nicht erkennen können. Solche komplizierten Fälle könnten nur in einer Klinik entdeckt und behandelt werden.

Sie machen Mut zum Gründen: Gerhard Schroff vom Jobcenter, Annegert Bäte-Sewing von der Gründerschmiede Singen und Michael Allweiler vom Finanzamt Singen (v.l.). Aktuell gebe es sehr interessante Geschäftsideen in der Region, sagt Annegert Bäte-Sewing.

„Ich will anderen Tieren und ihren Besitzern Leid ersparen“, ist Greys Fazit. „Letztlich habe ich viele Tausend Euro ausgegeben, um meine Katze zu quälen.“ Vielen Tierbesitzern sei der Weg zu einer der drei Tierkliniken Ravensburg oder nach Stuttgart zu weit. In der Region bestehe ein echter Bedarf, sagt der Gründer und meint damit nicht nur den Landkreis Konstanz, sondern auch die Nachbarkreise Tuttlingen, Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar, Bodenseekreis sowie die Schweizer Nachbarschaft. Grey schätzt, dass in diesem Gebiet 1,1 Millionen Menschen mit Haustieren leben. Wirtschaftlich könne sich also so eine Einrichtung rentieren.

Rückenwind bekommt er von Annegert Bäte-Sewing, die bei Singen aktiv die Gründerschmiede leitet. Sie ist geradezu elektrisiert von der Idee der Tierklinik: „Ich kann mir vorstellen, dass das eine Marktlücke ist.“ Tierhalter seien zumeist sehr eng mit ihren Schützlingen verbunden und würden alles für deren Wohlergehen tun.

Banken interessieren sich für Projekt

„Ich bin sehr angetan von dem Projekt und erstaunt, mit welcher Kompetenz Herr Grey da auftritt“, sagt die Gründungsspezialistin. Dass er die kaufmännische Seite bewältigt, steht für sie außer Frage. Jetzt gelte es, Räume zu finden und Gesellschafter. Es gebe sogar auch schon Banken, die sich für das Projekt interessieren, weiß Annegert Bäte-Sewing.

Jayden Grey denkt sogar schon einen Schritt weiter: „Wenn die Klinik mal angelaufen ist, wollen wir einmal im Jahr eine kostenlose Tieruntersuchung schenken. Außerdem wollen wir ab einem Gewinn von 100.000 Euro 50 Prozent an umliegende Tierheime spenden.“ Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Das bestätigt auch Annegert Bäte-Sewing, die schon viele Start-Ups begleitet hat.