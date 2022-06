von Sandra Bossenmaier

Das Treffen mit Sängerin Gabi Vollmar-Siebenrock und Gitarrist Burkhard Schmallenbach findet im Tonstudio von Mike Lindauer bei Landei-Production in Bankholzen statt. Für die Sängerin ist dieses Studio so etwas wie ein musikalisches Zuhause, wie sie erklärt. Schon beim Betreten des Hauses wecke der Duft des Probenraumes wohlige Erinnerungen an die vielen Stunden hier. Vor der Pandemie hatte die Band „b human!“ aus dem Hegau etliche Auftritte, sie waren sogar im Fernsehen zu sehen und öfters im Radio zu hören.

Pandemie bremst Band aus

Gabi Vollmar-Siebenrock erinnert sich gut an den 13. März vor zwei Jahren. Mit Burkhard Schmallenbach hatte sie einen Auftritt bei der Sendung „Kaffee oder Tee“ beim SWR. Damals wurde die Sendezeit gekürzt, weil eine Pressekonferenz zum Thema Corona anstand. „Wir waren damals die letzten Künstler, die live im Studio waren und spielen durften“, blickt Schmallenbach zurück. Dann wurde es wegen der Pandemie ruhig um die Band, es gab nur noch je einen Auftritt in der Schweiz und in Deutschland sowie ein SÜDKURIER-Streaming-Konzert. Die Band nutzte diese Zeit für andere Dinge. „Als wir nicht vor Publikum spielen durften, schrieben wir neue Songs“, erklärt Schmallenbach.

Hilzingen Jetzt reicht es! Vandalen randalieren zum fünften Mal binnen weniger Wochen an Verkaufsautomat Das könnte Sie auch interessieren

Auf Platz neun der Amazon-Charts geschafft

Anfang April wurde dann die Single „Revelation“ veröffentlicht. Übersetzen kann man den Liedtitel mit dem Wort Enthüllung. „Manchmal läuft man blind oder mit Scheuklappen vor den Augen durch die Gegend. Dabei muss man die Augen nur öffnen um zu erkennen, was bereits erreicht wurde oder welche Ziele man erreichen kann“, erklärt Vollmar-Siebenrock, die den Text schrieb und ergänzt: „Manchmal ist man in einem Trott gefangen und sieht das Wertvolle im Hier und Jetzt gar nicht“. „Wir haben es in einer Woche nach Veröffentlichung auf Platz neun der Amazon-Charts geschafft“, berichtet Schmallenbach.

Doch vor dem Text kam die Musik. Burkhard Schmallenbach formte mit seiner Akustikgitarre das musikalische Grundgerüst, eine Melodie entwickelten die beiden Musiker dann gemeinsam. Erst als dieses Konzept stand füllte die Sängerin den Song mit dem Text. „Dabei suchte ich nach meinem Gefühl zur Melodie Wörter, die klanglich und inhaltlich gut passen“, beschreibt sie die Entstehung des Textes. Dabei fließen auch Themen ein, die sie im Alltag beschäftigen.

Vorgaben schränken Kreativität etwas ein

Und dann ging es ins Tonstudio. „Unser Produzent Mike Lindauer machte aus dem Groben was Schönes“, so Schmallenbach. Das sei wie ein riesengroßes Puzzlespiel gewesen: man suchte, fand und warf manchmal sogar alles wieder weg. „Dies ist ein Prozess, bei dem sich eine Vision oder ein Gefühl entwickelt“, ergänzt der Produzent. Nach etwa 50 Stunden im Studio war der Song mit einer Gesamtlänge von 3.38 Minuten fertig – ein Kompromiss, um eine größere Reichweite zu erzielen. Mit einem Fünfminutensong könne man heute nicht mehr kommen, erklärt Schmallenbach. Wer ins Radio will, müsse sich an eine vorgegebene Länge halten. Manche Vorgaben schränken die künstlerische Kreativität ein, findet Schmallenbach. Dabei bleibt eine Größe für die zwei Musiker aber fest verankert: Sie machen nur Musik, die ihnen gefällt.

Singen Kamera an für "b human!" Das könnte Sie auch interessieren

Wenn man sich auf dem von „b human!“ bereits erreichten Level mit einer Plattenfirma an der Seite, ersten Fernsehauftritten und Radiointerviews bewegen wolle, müsse man sich in manchen Dingen anpassen, erklärt Burkhard Schmallenbach. Und das klare Ziel für den neuen Song Revelation sei es, im Radio gespielt zu werden. Noch reden Schmallenbach und Vollmar-Siebenrock bei ihrer Musik von einem semi-professionellen Hobby. Doch sie wollen weiterkommen.

Viele Hörer sollen erreicht werden

Für die Sängerin ist es wichtig, dass die Hörer mitbekommen, welche Musik sie macht. Schmallenbach sieht die Entwicklung in Etappen. Die erste Tür sei vor drei Jahren mit eigener CD, Produzent, Plattenfirma und Vertrieb geöffnet worden. Als nächstes Etappenziel wünscht er sich mit der kürzlich veröffentlichen Single Revelation, die digital vertrieben wird, so viele Einnahmen zu generieren, dass man damit wieder ins Studio und den nächsten Schritt gehen kann.

Gabi Vollmar-Siebenrock und Burkhard Schmallenbach, die beide als Nichtmusiker ihr Geld verdienen, schufen die Pop-Rock-Band „b human!“. Seit fast zehn Jahren arbeiten die Sängerin und der Gitarrist zusammen, sie kommen beide aus der rockigen Ecke und sind heute aus musikalischer Sicht eine perfekt aufeinander eingespielte Einheit. Der Name der Band steht für den Aufruf „sei wie du bist“ oder „sei menschlich und mache das was dir gefällt“. (bos)

„Mein Ziel ist es, was daraus zu machen“. Wichtig sei, eine größere Anzahl von Hörern zu erreichen – heute nicht mehr über physische Tonträger, sondern über Klicks im Internet. Aktuell gibt es 13.000 Klicks für Revelation, der nächste Schritt soll bei 130.000 liegen, wenn es nach den beiden Musikern geht.

Burkhard Schmallenbach muss laut eigener Aussage einfach Musik machen. Mindestens einmal am Tag müsse er sich seine Gitarre umhängen sonst fehle etwas. Und Gabi Vollmar-Siebenrock hat ihre eigene Kreativität gefunden. Sie kann, wie sie erklärt, dabei den Kopf ausschalten und in der Musik aufgehen. Für beide gehören Band und Musik zusammen, dies ließe sich nicht trennen.