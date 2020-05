Nur kurz zwischen zwei Terminen die Sonne genießen, wenige Minuten später wartet schon der nächste Kunde. Mundschutz auf, dann kann es los gehen. Önder Tekik ist derzeit gefragt wie selten. Erst Ende Mai ist der nächste Termin bei dem Friseur frei. Bis dahin holen zahlreiche Kunden nach, was in den vergangenen Wochen wegen den Einschränkungen des Coronavirus nicht möglich war: Waschen, schneiden, föhnen und besonders: färben. Das geht auch mit Mundschutz, versichert Önder Tekik. Allerdings darf er nur noch rund halb so viele Kunden annehmen wie bisher.

Viele Anfragen, aber weniger Plätze

„Der Ansturm war natürlich groß“, berichtet der Friseur. Über einen Mail-Verteiler habe er seine Kunden regelmäßig informiert und so wussten diese, dass seit vergangenem Montag Friseurgeschäfte wieder öffnen. Schnell waren die ersten Termine vergeben – viele Kunden buchen inzwischen online. Diesen Service gebe es bereits seit fünf Jahren, doch in Zeiten der Corona-Krise werde er verstärkt genutzt. Online finden Kunden auch die Hygieneregeln hinterlegt: Getränke und Zeitschriften sind tabu, Trockenhaarschnitte nicht möglich und Föhnen darf nur der Friseur. Außerdem gelten die üblichen Maßnahmen: Abstand halten, Hände desinfizieren, möglichst bargeldlos bezahlen, schildert Önder Tekik. Jeder seiner Kunden bekommt nun auch einen Umhang, der nur einmal genutzt und dann abends gewaschen wird.

Er befürchtet: Bei einem Verstoß könnten alle Friseursalons wieder schließen müssen

„Wir halten uns an die Regeln.“ Zu groß sei die Gefahr, dass beim Verstoß eines Friseursalons alle wieder schließen müssen, befürchtet er. Die Einschränkungen seien machbar, die Einbußen aber weiterhin groß: Tekik muss in seinem Salon an der Enge Straße in Singen auf zwei Plätze verzichten, außerdem gibt es weniger Termine, so dass es zu keinem Kundenstau kommt. Deshalb nimmt Tekik nun zusätzlich montags Kunden an. Auch ein Nachmittag für Kinder sei geplant – bislang dürften Kinder, die keine Schutzmaske tragen müssen und die sich nicht

selbstständig im Salon aufhalten können, nämlich nicht bedient werden.

Von seinen Kunden erfährt der Friseur viel Verständnis: „Die Leute sind super nett und halten sich an die Regeln.“ Eine Kundin habe ihm zur Wiedereröffnung sogar Schokolade mitgebracht. Und eine andere ruft über die Straße: „Morgen sehen wir uns!“ Önder Tekik ist eben ein gefragter Mann.